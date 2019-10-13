Фиолетовое небо и отсутствие света: в сети публикуют последствия сверхмощного тайфуна

11 октября на Японию обрушился мощнейший за прошедшие 60 лет тайфун Хагибис.

В результате стихии погибли уже 18 человек, 13 - пропали без вести и по меньшей мере 149 человек получили ранения. Также более 800 тыс. домов в Токио и соседних с столицей районах остались без света. Об этом сообщает 24 Канал.

Как отмечается, т айфун прошел через Токио и направился на северо-восток Японии. Стихия затронула префектуры Канагава, Тотиги, Гумма, Иватэ, Мияги, Фукусима, Тиба и Сайтама. К полудню 13 октября тайфун должен был выйти в Тихий океан и потерять мощность.

Река Тамагава, 138 километров которой протекает тремя префектурами Японии и через столицу Токио, разлилась и подтопила огромную территорию. Власти сообщили об угрозах наводнения и оползней.

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Тайфун подобной мощности был в Японии 61 год назад. Тогда стихия унесла жизни более 1,2 тыс. человек.

Албанию всколыхнуло мощное землетрясение. Оно является самым сильным за последние 30 лет. Эпицентром землетрясения стала столица страны, где были зафиксированы толчки силой 5,8 баллов.