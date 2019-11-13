Венеция уходит под воду

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В Итальянском городе Венеция вечером 12 ноября произошло сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Уровень воды поднялся на 187 см выше нормы, погибли два человека.

Примерно 82% территории островной части города затоплены, многие дома остались без электричества, пишет The Guardian.

Затопило, в частности, центральную площадь Сан-Марко, одну из главных достопримечательностей города. В залах собора Святого Марка уровень воды превысил 1 метр. Базилика была затоплена шестой раз за 1200 лет, согласно наблюдениям.

Два человека погибли на острове Пеллестрина, который отделяет Венецианскую лагуну от Адриатического моря. Одного мужчину ударило током, когда он пытался запустить насос в своем доме, а второго человека нашли мертвой в другом месте.

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"В настоящее время мы столкнулись с исключительным притоком. Все были мобилизованы, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией", - заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

Он добавил, что это событие - это "рана, которая оставит неизгладимые следы". По его мнению, причиной этого стал климатический кризис.

Последний раз такое наводнение в Венеции произошло 1966 года. Тогда уровень воды достиг отметки в 194 см.

В Индии наводнения унесли жизни 147 человек, еще около 400 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Наводнения в стране начались 8 августа, больше всего пострадали штаты Керала, Карнатака и Махараштра.