Масштабное наводнение в Индии: сообщили ужасные данные о погибших и пострадавших

В Индии наводнения унесли жизни 147 человек, еще около 400 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Наводнения в стране начались 8 августа, больше всего пострадали штаты Керала, Карнатака и Махараштра. Об этом сообщает Reuters.

Так в штате Керала погибли по меньшей мере 57 человек. Более 165 тыс. покинули свои дома и переселились в специальные лагеря. В соседнем штате Карнатака погибли 60 человек, 924 сейчас находятся в лагерях помощи. В западном штате Махараштра погибли 27 человек, а более 200 тыс. эвакуированы.

At least 114 people are dead in India after heavy monsoon rains cause landslides and floods across several parts of the country https://t.co/Ljfq0F3i9d pic.twitter.com/OzPeRlE2C5