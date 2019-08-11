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воскресенье, 11 августа 2019 16:45

Масштабное наводнение в Индии: сообщили ужасные данные о погибших и пострадавших

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Масштабное наводнение в Индии: сообщили ужасные данные о погибших и пострадавших
Масштабное наводнение в Индии унесло жизни 147 человек. Фото: Reuters

В Индии наводнения унесли жизни 147 человек, еще около 400 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Наводнения в стране начались 8 августа, больше всего пострадали штаты Керала, Карнатака и Махараштра. Об этом сообщает Reuters.

Так в штате Керала погибли по меньшей мере 57 человек. Более 165 тыс. покинули свои дома и переселились в специальные лагеря. В соседнем штате Карнатака погибли 60 человек, 924 сейчас находятся в лагерях помощи. В западном штате Махараштра погибли 27 человек, а более 200 тыс. эвакуированы.

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Ливень накрыл столицу США Вашингтон и прилегающие районы штатов - Мэриленд и Вирджиния. Затопило много улиц и домов, частично и Белый дом. Также подтоплены метро и аэропорт.

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11
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