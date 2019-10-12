Настоящий ад: видео масштабных пожаров, которые накрыли Штаты

Калифорнию накрыли адские пожары. Фото - Общественное

В американском штате Калифорния разгорелись лесные пожары.

Они охватили большую площадь и подбираются к окраинам одного из крупнейших городов штата - Лос-Анджелесу. Соответствующие видео публикуют американские СМИ.

С окраин Лос-Анджелеса эвакуированы более 100 тыс. человек. Стихия унесла жизнь одного человека. Уничтожено уже более 75 зданий.

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По предварительным данным, крупный пожар произошел из-за неполадок в работе линий электропередачи возле города Пулга.

Также сообщается, что около 300 тыс. человек остаются без электричества после того, как признанная виновной компания намеренно приостановила подачу электроэнергии.

Во время пожара в Калифорнии погибли по меньшей мере 84 человека. Площадь огня составила более 620 кв. км. Было уничтожено около 14 тыс. домов.