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воскресенье, 18 августа 2019 14:46

В России произошел чудовищный потоп: впечатляющие видео

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В России произошел чудовищный потоп: впечатляющие видео
В России затопило Приморский край. Фото: Delo

В Приморском крае РФ дожди, вызванные тайфуном "Кросса", затопили дороги и подняли в несколько раз уровень воды в реках.

Как отмечается, местные жители вынуждены передвигаться по улицам на надувных лодках. Об этом сообщают российские СМИ.

Наибольший удар пришелся по городу Уссурийск, в регионе выпало 70% месячной нормы осадков. Уровень воды в местных реках поднялся до восьми метров, некоторые из них вышли из берегов. Вода затопила около 300 домов и почти полторы тысячи придомовых территорий.

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В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, спасатели проводят эвакуацию населения.

В турецком Стамбуле прошел сильный дождь, который превратил город в реку. Вода затопила множество культурных объектов в историческом районе Фатих. Погиб по меньшей мере 1 человек.

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