Бушующее море и много чаек: показали пляж во время шторма

Первый ноябрьский осенний шторм показали на одесском пляже. Бурное море атакует берег и привлекает любителей поснимать стихию.

Некоторые любители оказываются обрызганными с ног до головы морской водой, пишет Думская.

Несмотря на довольно сильный ветер, местные жители прогуливаются на городских пляжах и с удовольствием кормят чаек.

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Через сильные туманы в 7 морских портах Украины ограничили лоцманскую проводку и грузовые операции с зерновыми. От 22 октября запрещено курсировать через Бугско-Днепровско-лиманский и Херсонский морской каналы. Ограничили лоцманскую проводку судов в портах "Южный", "Николаев", "Ольвия" и "Скадовск". Ограничения на грузовые операции с зерновыми введено в портах "Одесса", "Херсон" и "Рени".