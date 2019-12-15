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воскресенье, 15 декабря 2019 15:38

В Крыму затонул док с субмариной: появились подробности

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В Крыму затонул док с субмариной: появились подробности
В Севастополе затонул док. Фото: Facebook

В оккупированном Севастополе затонул плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380 "Святой князь Георгий".

Подводная лодка уже всплыла, сообщает "Интерфакс".

Источники сообщили, что лодку затопило из-за технического состояния дока.

Очевидцы сообщают, что плавдок затонул не полностью. Верхняя часть находится на поверхности. При этом подводная лодка накренилась.

Вокруг места аварии буксир устанавливает ограждение. Разлива нефтепродуктов не наблюдается.

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Плавдок ПД-16 был заложен в 1938 году. Подводную лодку Б-380 "Святой князь Георгий" спустили на воду в августе 1982 года. В 1991 году планировался к передаче Украине. В 1996 году правительство Украины отказался от лодки из-за его плохого технического состояния. Со второй половины 2000-х годов лодка находилась в ожидании ремонта.

В ночь на 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавучий док со списанным подводной лодкой Б-380, принадлежавший ЧФ РФ.

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