Полутораметровые волны и сильный ветер - Кирилловку накрыло ураганом

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Сегодня, 21 ноября в Кирилловке резко ухудшилась погода - курорт на Азовском море пострадал от сильного урагана.

В сети начали зёявлятись фото и видео последствий непогоды, пишет ria-m

Мощный ветер с силой в 16 м / с и порывами до 24 м / с поднял полутораметровые волны, которые подтопили строения на Федотовой косе. На видео засняли, как над морем нависли темные тучи.

Азовское море полностью затопило дорогу, ведущую на остров Бирючий.

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В коммуне Рош 63-летний водитель погиб, когда пытался убрать поваленное дерево с ледяной дороги, а другое дерево упало на него. Еще один человек, который помогал ему, получили травмы.