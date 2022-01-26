В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы

Животное нашли мертвым 25 января. Фото: pixabay.com

В США в зоопарке Атланты в штате Джорджия умер старейший в мире самец гориллы Оззи.

Ему был 61 год, говорится в заявлении зоопарка. Горилл считают стариками после 40 лет.

"Животное нашли мертвым 25 января, причина смерти пока неизвестна, это покажет вскрытие. В прошлый четверг, 20 января, у него снизился аппетит. Ветеринарная служба оказывала ему поддержку, чтобы побудить есть и пить. В течение последних 24 часов у него дополнительно появился отек лица и слабость", - сообщили в зоопарке.

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Смерть Оззи наступила через несколько дней после того, как его сожительницу Чумбу усыпили с помощью эвтаназии из-за ухудшения состояния здоровья. Ей было 59 лет. Они были вместе более 15 лет.

"Это сокрушительная потеря для зоопарка Атланты. Хотя мы знали, что это время когда - то наступит, эта неизбежность никак не может остановить глубокую печаль, которую мы испытываем из-за потери легенды", - заявил директор зоопарка Реймонд Кинг.

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Оззи был единственным из выживших представителей первого поколения горилл, прибывших в зоопарк Атланты в 1988 году. Горилла вошла в историю зоологии в 2009 году, став первой в мире, которая добровольно приняла участие в измерении артериального давления.

У Оззи осталась дочь Кучи, сыновья Кукла, Стаде и Чарли, а также внучка Лулу, правнучка Энди и правнук Флойд. Все они живут в зоопарке Атланты.

Западные равнинные гориллы находятся под угрозой исчезновения. В некоторых частях Западной Африки их популяция снижается на 90%.

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