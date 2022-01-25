Пингвин снял на видео свою подводную охоту

После исследования с пингвина сняли камеру и продолжили наблюдение. Фото: pixabay.com

Самец пингвина Дженту снял подводное видео своей охоты. Это стало возможным благодаря аргентинской программе Общества охраны дикой природы.

Видео было снято в проливе Бигль в Исла-Мартильо, на Огненной Земле в Аргентине, сообщает Guardian News.

"Пингвину прицепили специальную камеру, которая фиксировала все его действия и показывала подводный мир", - говорится в сообщении.

Пингвин легко и ловко плавал между сардинами. Во время охоты ему несколько раз удавалось схватить свою добычу и проглотить ее.

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После исследования с пингвина сняли камеру и продолжили наблюдение.

На украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде родились два пингвина. Один на мысе Марина, вблизи станции, а другой на мысе Пингвин Поинт. Малыши – детеныши субантарктического пингвина или джента. Первый месяц животные будут оставаться в гнезде. О них будут заботиться родители: будут кормить и греть их.