Скоро будет пополнение - возле украинской антарктической станции пингвины снесли яйца

Фото: НАНЦ

Пингвины возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" отложили четыре яйца.

Одно нашли у входа в главное здание станции. Первое яйцо полярники обнаружили 2 ноября, сообщают в Национальном антарктическом научном центре.

Яйца пингвинов имеют белый цвет с серым или зеленоватым оттенком. По форме и размеру напоминают гусиные.

"Брачный сезон и рождение детенышей у субантарктических пингвинов происходит раз в год - с середины антарктической весны до середины лета. В этом году гнездование началось довольно рано: раньше в районе станции первые яйца появлялись ближе к середине ноября", - сообщают на станции.

Новые пингвины должны вылупиться в начале декабря.

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"А к новому году, очевидно, весь наш остров будет заполнен малышами", - говорят полярники.

На станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде вернулись пингвины и начали брачный сезон. Размножение субантарктических пингвинов происходит на острове Галиндез, где находится станция. Так что полярники наблюдают за жизнью пингвинов из окон. И именно оттуда биологи зафиксировали первое спаривание этих птиц.