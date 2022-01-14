Украинские полярники показали невероятные фото китов-горбачей

Полярники с украинской антарктической станции "Академик Вернадский" пополнили международный реестр китов фотографиями горбунов.

Ранее в международной китовой базе было всего 15 таких китов, сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Благодаря украинским ученым международный реестр горбатых китов в одном из районов Южного океана увеличился почти в 15 раз. Сейчас в базе HappyWhale значатся 211 особей, идентифицированных в акватории Южных Оркнейских островов", - говорится в сообщении.

В прошлом году зимой биологи НАНЦ Карина Вишнякова и Юлия Иванчикова более трех месяцев работали в экспедиции в Южном океане на борту украинского траулера. Среди их задач была фотоидентификация китов: хвосты животных имеют уникальный узор, как отпечатки пальцев у человека. Исследовательницы часами стояли на палубе и вглядывались в волны океана, чтобы запечатлеть на фото китовые хвосты. За экспедицию исследовательницы собрали более 300 уникальных фотографий.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

После обработки уже в Украине создали каталог из 275 идентифицированных животных. Те фото, которые были достаточного качества и не имели повторов, загрузили и в международную китовую базу. Всего это 230 фотографий.

"В этом регионе Южного океана существовало белое пятно по идентификации китов. Нам удалось собрать достаточное количество данных, чтобы его закрыть", - отмечают ученые.

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В Антарктиде к берегам острова Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", приплыли сразу два кита-горбача. Несмотря на распространенность этих китов в районе Антарктического полуострова, их обычно видят только в открытом море.