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четверг, 06 мая 2021 12:37

К украинским полярникам приплыли киты: фото со станции в Антарктиде
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В Антарктиде к берегам острова Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", приплыли сразу два кита-горбача. Несмотря на распространенность этих китов в районе Антарктического полуострова, их обычно видят только в открытом море.

Украинские полярники смогли заметить хвостовой пловец только одного кита, передает Национальный антарктический научный центр. Фиксировать китов-горбачей важно, ведь их хвостовые плавники имеют уникальный узор. Его отслеживание позволяет проследить маршруты миграции и определить структуру популяций этих животных.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

На станции "Академик Вернадский" находится 26-я украинская научная экспедиция. Полярники продолжают глобальный мониторинг грозовой активности и планируют начать ряд новых исследований. В этом году будут изучать формирование облаков и осадков, а также "диалекты" китов, записанные с помощью гидрофонов.

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На территории Украинской антарктической станции "Академик Вернадский" снег получил зеленый и малиновым окрас. Причиной изменения цвета стали микроскопические снежные водоросли, которые размножаются спорами и не боятся экстремальных температур. Они сохраняются в снегу в течение продолжительной зимы, а когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать.

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Дата
06
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