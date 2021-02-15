В Антарктиде снова "цветет" снег

На территории Украинской антарктической станции "Академик Вернадский" снег получил зеленый и малиновым окрас. Причиной изменения цвета стали микроскопические снежные водоросли, которые размножаются спорами и не боятся экстремальных температур. Они сохраняются в снегу в течение продолжительной зимы, а когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать.

Украинские ученые определили их под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный - каротиновый слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения, передает Национальный антарктический научный центр.

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Фото: facebook.com/AntarcticCenter

"В прошлом году информация о малиновом снеге возле украинской станции обошла не только все украинские, но и мировые медиа. Благодаря такой популярности эту новость увидели ученые из британского Университета Кембриджа и предложили НАНЦ совместное исследование: определить, какая же площадь Антарктиды летом покрывается цветным снегом", - рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

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Соответствующее явление способствует изменению климата. Из-за цветного окраса снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает, после чего в нем образуется все больше ярких водорослей. Начать исследование планируется в скором времени, оно будет происходить через верификацию на месте спутниковых снимков. Результаты этой работы позволят по-новому оценить масштаб таяния антарктических снегов вследствие глобального потепления.

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"Цветение снега", кроме Антарктиды, можно наблюдать в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах. В начале февраля на территории Чехии и Словакии также выпал цветной снег. Явление связано с розовой пылью из Сахары, которая достигла территорий стран в юго-западном потоке.