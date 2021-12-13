Пингвинов возле станции "Академик Вернадский" засыпало снегом – полярники показали фото

Фото: Национальный антарктический научный центр

Возле украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде снегом засыпало гнезда пингвинов.

Всего у станции намело 262 см снега. Это рекорд этого года, сообщили полярники.

"Те гнезда, которые расположены в низменностях, полностью засыпали снегом. Из них торчат только головы пингвинов, которые продолжают высиживать яйца. А вот тем пингвинам, которые успели занять лучшие места на возвышенностях, повезло больше. Их засыпало только частично", - говорится в сообщении.

О засыпанных птицах не нужно волноваться. Они к этому приспособлены. Пингвины могут сами отрыть гнезда своим телом.

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Фото пингвинов сделал метеоролог Александр Афтенюк.

На украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде родились два пингвина. Один на мысе Марина, вблизи станции, а другой на мысе Пингвин Поинт. Малыши – детеныши субантарктического пингвина или джента. Первый месяц животные будут оставаться в гнезде. О них будут заботиться родители: будут кормить и греть их.