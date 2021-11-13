Люди в шоке: на пляже забрело редкое животное-"мягкая игрушка"

Редкий антарктический пингвин Адели, которого заметили в Новой Зеландии. Фото: скриншот с видео

На побережье Новой Зеландии обнаружили пингвина Адели. Птица на пляже оказалась в 3 тыс. км от Антарктиды - своей природной среды обитания.

Нашел его местный житель Гарри Сингх. Он поначалу подумал, что это забытая большая "мягкая игрушка", пишет "BBC Русская Служба".

"Он не двигался целый час и выглядел истощенным и растерянным", - сказал Сингх.

Сингха больше всего волновало то, что истощенная птица может попасть в воду. В таком состоянии она могла стать легкой добычей морских хищников. Кроме того, на пляже, куда прибило пингвина, часто выгуливают собак без поводков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скоро будет пополнение - возле украинской антарктической станции пингвины снесли яйца

Мужчина связался с биологом Томасом Страке, который уже примерно 10 лет реабилитирует пингвинов на Южном острове Новой Зеландии. Страке был в шоке, что птица - именно пингвин Адели. В тот же вечер Страке вместе с ветеринаром спасли пингвина.

У пингвина взяли анализ крови. Результаты показали, что животное истощено и обезвожено. Уже несколько дней пингвин получает питание через специальную трубку.

Вскоре его отпустят на безопасный пляж на полуострове Бэнкс, где собак нет.

Это только третий случай, когда представитель вида Адели замечен в Новой Зеландии. Первые два были в 1962 и 1993 годах. Колонии этого вида пингвинов были в первый раз открыты экспедицией французского исследователя Жюля Дюмон-Дюрвиля в 1840 году. Он назвал их именем своей жены – Адели, а место обнаружения птиц – землей Адели.