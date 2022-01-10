Соvid-19 убил звездного снежного леопарда

В зоопарке Миллера в американском городе Блумингтоне в результате пневмонии, вызванной Covid-19, скончался снежный барс Рилу.
Ему было 11 лет, пишет "BBC News Украина".
Рилу жил в этом зоопарке с 2011 года. За это время он стал отцом семи снежных барсов.
Отмечается, что благодаря этому, зоопарк Миллера стал мировым лидером по сохранению этих редких животных.
Кроме того, Рилу снялся в проекте National Geographic "Фотоковчег", цель которого сохранить виды, которые под угрозой исчезновения.
"Это замечательно, что наследие Рилу будет жить в Фотоковчеге. Мир будет увлекаться им еще много лет", - сказал руководитель зоопарка Джей Тецлофф.
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В ноябре прошлого года в зоопарке города Линкольна, штат Небраска, в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три снежных барса. Также на Covid-19 в зоопарке заболели два суматранских тигра, им удалось выздороветь.
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