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понедельник, 10 января 2022 08:56

Соvid-19 убил звездного снежного леопарда

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Соvid-19 убил звездного снежного леопарда
11-летний снежный леопард Рилу скончался в зоопарке Миллера в городе Блумингтон, США. Фото: Joel Sartore

В зоопарке Миллера в американском городе Блумингтоне в результате пневмонии, вызванной Covid-19, скончался снежный барс Рилу.

Ему было 11 лет, пишет "BBC News Украина".

Рилу жил в этом зоопарке с 2011 года. За это время он стал отцом семи снежных барсов.

Отмечается, что благодаря этому, зоопарк Миллера стал мировым лидером по сохранению этих редких животных.

Кроме того, Рилу снялся в проекте National Geographic "Фотоковчег", цель которого сохранить виды, которые под угрозой исчезновения.

"Это замечательно, что наследие Рилу будет жить в Фотоковчеге. Мир будет увлекаться им еще много лет", - сказал руководитель зоопарка Джей Тецлофф.

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В ноябре прошлого года в зоопарке города Линкольна, штат Небраска, в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три снежных барса. Также на Covid-19 в зоопарке заболели два суматранских тигра, им удалось выздороветь.

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