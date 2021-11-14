В зоопарке от коронавируса скончались снежные барсы

Также на Covid-19 в зоопарке заболели два суматранских тигра, им удалось выздороветь. Фото: Pixabay

В детском зоопарке города Линкольн, штат Небраска, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три снежных барса, сообщил зоопарк в Facebook.

"С глубокой скорбью сообщаем, что три снежных барса в детском зоопарке Линкольна умерли из-за осложнений коронавируса. Наших леопардов, Ранни, Эвереста и Макалу, любила вся наша община внутри и за пределами зоопарка. Эта потеря действительно ужасная, и мы все вместе скорбим", — говорится в сообщении.

Также на Covid-19 в зоопарке заболели два суматранских тигра, им удалось выздороветь.

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Зоопарк сообщил, что остается открытым для посетителей и будет продолжать принимать их с учетом санитарных требований.

Во время международной выставки в китайском городе Хайкоу презентовали первую в мире вакцину от коронавируса, которую вводят ингаляционным способом. Отмечается, что такую вакцину нужно вдыхать через рот.