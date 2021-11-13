Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать

В апреле этого года китайская компания CanSino Biologics заявила о начале клинических испытаний вакцины против Covid-19, вводимой путем ингаляции. Фото: pixabay.com

Во время международной выставки в китайском городе Хайкоу презентовали первую в мире вакцину от коронавируса, которую вводят ингаляционным способом.

Отмечается, что такую вакцину нужно вдыхать через рот, пишет CGTN.

После того, как препарат попадает в легкие, он начинает стимулировать иммунитет слизистой оболочки органа. Этого невозможно достичь во время внутримышечного введения инъекций.

Китайская компания CanSino Biologics приступила к испытанию ингаляционной Covid-вакцины весной этого года.

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Великобритания 4 ноября первой в мире одобрила противовирусную таблетку от Covid-19. Ее совместно разработали Merck и Ridgeback Biotherapeutics в рамках борьбы с коронавирусом.