Обнадеживающая статистика: в Украине выявили менее 2 тыс. новых Covid-больных

В Украине выявили менее 2 тыс. новых случаев коронавируса. Фото: Минздрав Украины

За прошедшие сутки, 9 января, в Украине выявили 1969 новых случаев коронавируса. Из них детей – 94, медработников – 41.

Умерли 86 больных. Выздоровели 3517 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 3 704 442 человека. От осложнений болезни скончались 97 325 пациентов. Вылечились – 3 514 786 человек.

За прошедшие сутки 20 376 человек вакцинировали против Covid-19. Первую дозу получили 5850 желающих, полностью иммунизированы – 12 350 человек. Дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу – 2053 человека.

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"С начала вакцинальной кампании привили 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека, получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека. 343 прививки", - отметили в Минздраве.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 398;

Винницкая область – 74;

Волынская область – 48;

Днепропетровская область – 49;

Донецкая область – 8;

Житомирская область – 43;

Закарпатская область – 61;

Запорожская область – 19;

Ивано-Франковская область – 77;

Киевская область – 135;

Кировоградская область – 50;

Луганская область – 13;

Львовская область – 130;

Николаевская область – 36;

Одесская область – 113;

Полтавская область – 109;

Ровенская область – 31;

Сумская область – 102;

Тернопольская область – 60;

Харьковская область – 192;

Херсонская область – 12;

Хмельницкая область – 14;

Черкасская область – 83;

Черновицкая область – 87;

Черниговская область – 25.

9 января в Украине появилась область в оранжевой зоне – Херсонская. Из-за большого количества госпитализаций больных Covid-19 регион не отвечает больше требованиям желтой зоны карантина.