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Обнадеживающая статистика: в Украине выявили менее 2 тыс. новых Covid-больных

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Обнадеживающая статистика: в Украине выявили менее 2 тыс. новых Covid-больных
В Украине выявили менее 2 тыс. новых случаев коронавируса. Фото: Минздрав Украины

За прошедшие сутки, 9 января, в Украине выявили 1969 новых случаев коронавируса. Из них детей – 94, медработников – 41.

Умерли 86 больных. Выздоровели 3517 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 3 704 442 человека. От осложнений болезни скончались 97 325 пациентов. Вылечились – 3 514 786 человек.

За прошедшие сутки 20 376 человек вакцинировали против Covid-19. Первую дозу получили 5850 желающих, полностью иммунизированы – 12 350 человек. Дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу – 2053 человека.

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"С начала вакцинальной кампании привили 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека, получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека. 343 прививки", - отметили в Минздраве.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 398;
Винницкая область – 74;
Волынская область – 48;
Днепропетровская область – 49;
Донецкая область – 8;
Житомирская область – 43;
Закарпатская область – 61;
Запорожская область – 19;
Ивано-Франковская область – 77;
Киевская область – 135;
Кировоградская область – 50;
Луганская область – 13;
Львовская область – 130;
Николаевская область – 36;
Одесская область – 113;
Полтавская область – 109;
Ровенская область – 31;
Сумская область – 102;
Тернопольская область – 60;
Харьковская область – 192;
Херсонская область – 12;
Хмельницкая область – 14;
Черкасская область – 83;
Черновицкая область – 87;
Черниговская область – 25.

9 января в Украине появилась область в оранжевой зоне – Херсонская. Из-за большого количества госпитализаций больных Covid-19 регион не отвечает больше требованиям желтой зоны карантина.

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