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воскресенье, 06 мая 2018 09:55

Обезьяна из украинского зоопарка претендует на мировой рекорд

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Обезьяна из украинского зоопарка претендует на мировой рекорд
Самец саймири Макс претендует на мировой рекорд долгожительства Фото: facebook.com/nikolaevsky.zoopark

В Николаевском зоопарке живет обезьяна породы саймири по кличке Макс, которому уже 30 лет.

Для этих животных такой возраст считается невероятно долгим, сообщают в сюжете ТСН.

В вольере Макс живет вместе с подругой Ялою. Это единственная пара саймири в Украине.

"Продолжительность жизни саймири везде указывается до 20 лет. Ему 30. Я за 23 года своей работы нигде такого не встречал, - говорит заведующий отделом приматов Николаевского зоопарка Павел Жданов.

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Для своего возраста самец ведет себя довольно активно – имеет хороший аппетит. Не боится людей и любит девушек, которые убирают в вольере.

"Характер у него спокойный, доброжелательный. Он запрыгивает на плечи, волосы перебирает. Когда сережки есть, дергает за сережки", - рассказала уборщица Александра Петренко.

Работники же зоопарка уже готовят документы для официального признания Макса мировым рекордсменом.

Смотритель национального парка Вирунга в Конго Андре Баума стал звездой интернета благодаря своей тесной связи с местными гориллами. Фотограф с Ботсваны Джеймс Гиффорд сфотографировал мучину во время общения с обезьянами. Местные самки горилл относятся к Андре, как к вожаку стаи.

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