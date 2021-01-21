В Польше обнаружили британский штамм коронавируса

В Польской лаборатории обнаружили британский штамм коронавируса.
Об этом сообщается на странице в Twitter лаборатории genXone.
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"Лаборатория genXone определила британский штамм коронавируса у пациента с Малопольской области", - говорится в сообщении.
Ученым из Австрии удалось впервые сделать трехмерное фото коронавируса SARS-CoV-2. Они смогли сфотографировать вирус благодаря информации, которой поделился университет Циньхуа в Китае.
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