В полных женщин сыновья чаще страдают от бесплодия

Беременная с ожирением / The Daily Mail

Датское исследование показало, что дети у женщин, которые до родов имели избыточный вес, примерно на 40% чаще вырастают бесплодными.

Исследователи изучили 9232 взрослых мужчин, из которых 9% страдали бесплодием. Команда обнаружила связь между матерями, у которых индекс массы тела во время беременности был 25 или выше, и увеличением риска бесплодия у детей мужского пола. То же не касается детей дочерей у женщин с избыточным весом. Об этом пишет The Daily Mail.

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Ожирение приводит к изменениям в организме, которые влияют на рост плода. Сбои в работе гормонов и недостаток минералов в результате ожирения также могут замедлить развитие будущего ребенка.

Исследования показали, что дети, рожденные от родителей с избыточным весом, значительно чаще становятся полными, что приводит к диабету 2-го типа и сердечным болезням.

"Бесплодие - глобальная проблема. Важно, чтобы исследования были сосредоточены на устранении рисков. Знаем, дети, рожденные от матерей с избыточным весом или ожирением, имеют более высокий риск неблагоприятных последствий в кратко- и долгосрочной перспективе", - заявила один из авторов исследования Линн Арендт с Орхусского университета Дании.

Уровень бесплодия резко вырос за последние 30 лет - 1/8 часть пар в мире оказывается неспособной зачать ребенка после года или более попыток.

По мнению экспертов, треть случаев бесплодия - результат проблем с репродуктивной функцией мужчин. Примерно такой же процент - результат проблем у женщин.

По мнению доктора Арендт и ее коллег, эпидемия ожирения в мире способствует росту проблемы. Профилактика избыточного веса во время беременности может быть важным инструментом для сохранения плодородия в будущих поколениях. Женщинам, страдающим ожирением, рекомендуют худеть до беременности в интересах собственного здоровья и здоровья ребенка. Однако беременным не рекомендуют худеть, это может быть опасно для плода.