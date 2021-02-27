В больницы ЕС начали доставлять роботов-дезинфекторов

Евросоюз начал поставки в страны ЕС централизованно закупленных роботов для проведения дезинфекции помещений, их будут использовать в европейских больницах, привлеченных, в частности, к лечению больных Covid-19.
Данная информация обнародована на сайте Европейской Комиссии.
"Сегодня две больницы в Словении получили первых два работа, которые были закуплены Еврокомиссией для дезинфекции больничных палат с тем, чтобы помочь в сдерживании коронавируса от распространения. Еще 29 таких роботов дезинфекции предназначены для больниц в Бельгии, Дании, Германии, Эстонии, Ирландии, Греции, Испании, Хорватии, Литвы, Люксембурга и Нидерландов. Эти роботы могут провести дезинфекцию стандартной палаты всего за 10 минут с использованием ультрафиолетового облучения, и обработать 18 таких помещений на одной зарядке", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, применение роботов дезинфекции снизит риски для пациентов и для медицинского персонала, а также вред для окружающей среды, поскольку робот использует физические свойства ультрафиолета вместо использования химических дезинфицирующих веществ. Управление такими устройствами осуществляется дистанционно.
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