В больницы ЕС начали доставлять роботов-дезинфекторов

 
Ексклюзивы
1/5
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Просмотров: 783
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 576
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 657
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1872
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 468
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 2160
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 3078
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 900
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 3105
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 603
Фото
Все фото
6
8
3
4
11
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
Показали места, куда коронавирус не добрался
Показали места, куда коронавирус не добрался
Поезд &quot;Интерсити&quot; врезался в локомотив
Поезд "Интерсити" врезался в локомотив
Золотые монеты, цепочка и зубы - в сквере в центре города нашли клад
Золотые монеты, цепочка и зубы - в сквере в центре города нашли клад
Паре бездомных с шестью детьми благотворители устроили свадьбу и фотосессию
Паре бездомных с шестью детьми благотворители устроили свадьбу и фотосессию
Видео
Все видео
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Интервью
1/5
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Просмотров: 81
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 315
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 342
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 351
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 657
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 108
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
суббота, 27 февраля 2021 04:52

В больницы ЕС начали доставлять роботов-дезинфекторов

  Комментировать
В больницы ЕС начали доставлять роботов-дезинфекторов
Применение роботов дезинфекции снизит риски для пациентов и для медицинского персонала. Фото: Pixabay

Евросоюз начал поставки в страны ЕС централизованно закупленных роботов для проведения дезинфекции помещений, их будут использовать в европейских больницах, привлеченных, в частности, к лечению больных Covid-19.

Данная информация обнародована на сайте Европейской Комиссии.

"Сегодня две больницы в Словении получили первых два работа, которые были закуплены Еврокомиссией для дезинфекции больничных палат с тем, чтобы помочь в сдерживании коронавируса от распространения. Еще 29 таких роботов дезинфекции предназначены для больниц в Бельгии, Дании, Германии, Эстонии, Ирландии, Греции, Испании, Хорватии, Литвы, Люксембурга и Нидерландов. Эти роботы могут провести дезинфекцию стандартной палаты всего за 10 минут с использованием ультрафиолетового облучения, и обработать 18 таких помещений на одной зарядке", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После выздоровления от коронавируса риск повторного заражения меньше в 10 раз

Как отмечается, применение роботов дезинфекции снизит риски для пациентов и для медицинского персонала, а также вред для окружающей среды, поскольку робот использует физические свойства ультрафиолета вместо использования химических дезинфицирующих веществ. Управление такими устройствами осуществляется дистанционно.

Ранее французские ученые начали тестирование нового метода выявления коронавируса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В больницы ЕС начали доставлять роботов-дезинфекторов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 33786
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 15165
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег Просмотров: 9720
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
5
 Просмотров: 7002
Геймер убил соперницу по компьютерной игре и выложил видео трупа онлайн
Геймер убил соперницу по компьютерной игре и выложил видео трупа онлайн Просмотров: 5508
Мир
Более 300 учениц исчезли после нападения боевиков
Более 300 учениц исчезли после нападения боевиков Просмотров: 180
Убийство журналиста: США наложили санкции против Саудовской Аравии
Убийство журналиста: США наложили санкции против Саудовской Аравии Просмотров: 99
ФБР объявило в розыск "повара" Путина за вмешательство в выборы США
ФБР объявило в розыск "повара" Путина за вмешательство в выборы США Просмотров: 288
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
6
 Просмотров: 1071
"Крым - это Украина" - Байден поможет противостоять российской агрессии
"Крым - это Украина" - Байден поможет противостоять российской агрессии Просмотров: 396
Больше всего комментируют
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
2
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос
2
С Россией договориться нельзя - Кравчук
2
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
2
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
Голосов: 584
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть