Ученые начали тестирование нового метода выявления коронавируса

Во Франции тестируют новые методы обнаружения коронавируса. Фото: dw.com

С 22 февраля во Франции начнется тестирование на коронавирус методом забора слюны.

Правительство приняло решение тестировать таким образом учеников учебных заведений, пишет Franceinfo.

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Высшая администрация здоровья Франции признала эффективность и безопасность подобного метода.

На сегодня это самое быстрое тестирование, которое выдает результат в течение 40 мин.

За последние сутки в Украине обнаружили 3206 новых больных коронавирусом. Из них детей - 216, медработников - 78.