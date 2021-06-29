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вторник, 29 июня 2021 21:22

Тарантино заканчивает режиссерскую карьеру

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Тарантино заканчивает режиссерскую карьеру
Тарантино объявил о завершении карьеры. Фото: Reuters

Американский режиссер, актер и кинопродюсер Квентин Тарантино уходит из кино.

Перед пенсией он хочет снять прощальный фильм. Об этом 58-летний Тарантино заявил в эфире шоу Real Time with Bill Maher.

Режиссер говорит, что сейчас именно то время, когда его карьера находится на вершине, но после невероятного пика наступает не менее феерический спад. Именно этого он хочет избежать.

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Какой и о чем будет картина - Тарантино не рассказал, но добавил, что хотел бы сделать римейк фильма "Бешеные псы", благодаря которому он стал популярным.

Украинский режиссер Николай Рашеев выпустил автобиографию "Внутренний эмигрант. Записки склеротика". Содержит воспоминания о детстве, съемки и киностудию Довженко.

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Дата
29
июня

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