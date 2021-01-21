Шри-Ланка открыла границы для туристов со всего мира

Шри-Ланка готова встречать туристов. Фото: Reuters

Шри-Ланка полностью открыла свои границы для туристов и международных рейсов из всех стран мира.

Рейс Oman Air с 50 пассажирами на борту сегодня утром торжественно прибыл в Международный аэропорт Бандаранаике в Коломбо. Об этом сообщает Xinhua.

Власти Шри-Ланки создала информационный онлайн-портал и круглосуточный операционный центр, с помощью которых туристы могут следить за обновлением информации.

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Сейчас в стране есть возможность проведения 2500 ПЦР-тестов туристов в день. Прибывающим придется приобрести страховку и оплачивать собственные тесты.

Карантинный период или минимальный срок пребывания для приезжих туристов не установлено.

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