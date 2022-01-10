"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана

Со 2 января в Казахстане продолжались акции протеста. Люди вышли против повышения вдвое цены за сжиженный газ. Фото: slovoidilo.ua

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил о возобновлении порядка в государстве. Добавил, что в полицию доставили около 8 тыс. человек. Правоохранители проверяют их на причастность к убийствам и мародерству. Изъяли 116 единиц оружия.

Со 2 января там продолжались акции протеста. Люди вышли против повышения вдвое цены за сжиженный газ. В Казахстане был введен "критически красный" уровень террористической опасности.

"После 23:00 города патрулируют российские военные, – рассказывает Gazeta.ua Семир Саядов из города Шымкент. - Выходить нельзя ни под каким предлогом. Об этом предупреждали. Сосед выводил собаку — избили, потому что не имел документов. Днем можно выйти только в магазин. Всюду солдаты. Даже на работу не идем. Интернет включают, но местные сайты не работают. В новостях говорят, что погибли многие военные. Показывают искалеченных. Погибших протестующих называют только террористами".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протесты в Казахстане: есть ли украинцы среди погибших и задержанных

"С братом из Алматы вчера смогли поговорить менее двух минут. Тогда связь прервалась и больше не дозвонилась, - добавляет Gazeta.ua Нина Танабаева из Астаны. – Брат с племянниками выходят на протесты. Младшего племянника задержали и избили, но выпустили. Люди там не успокаиваются. Брат говорит, что убитые — десятки. С мужем не могли связаться с ними с самого начала протестов. Фото избитого племянника так и не дошло. При этом почему-то в сеть грузят фото поджогов и ограбленных магазинов. Думаю, работают провокаторы".

Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности. - Gazeta.ua) за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан. Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. Они взяли под контроль стратегические объекты.