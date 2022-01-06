"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог

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В первые дни января Казахстан охватил массовые протесты. Они начались как акции против повышения цен на сжиженный газ с 50 до 120 тенге за литр (3,15-7,6 грн в пересчете), но быстро превратились в демонстрации с политическими лозунгами. Ситуация стремительно развивается. 5 января протестующие захватили и подожгли мэрию крупнейшего города Алматы, а также резиденцию президента Касим-Жомарта Токаева. Захватили аэропорт города.

Глава государства объявил об уходе Нурсултана Назарбаева, правившего страной со времени распада СССР, с должности главы Совета безопасности. Возглавил Совбез сам. Отставка – требование протестующих.

В стране объявили чрезвычайную ситуацию. Интернет выключили. Из страны сбежали ведущие политики и бизнесмены. ОДКБ в ответ по просьбе Токаева направила силы из России и других стран-участниц. Воздушно-десантные войска России примут под охрану государственные и военные объекты Казахстана. В самой стране началась антитеррористическая операция. Вроде бы в РФ сбежал сам 81-летний Назарбаев. О ситуации в Казахстане Gazeta.ua рассказал бывший сотрудник Школы восточных и африканских исследований в Лондоне, политолог Алишер Ильхамов.

Автор: Фото из архива Алишера Ильхамова Бывший сотрудник Школы восточных и африканских исследований в Лондоне, политолог Алишер Ильхамов

Почему в Казахстане неожиданно разразились протесты?

Это был ответ на действия властей, которые вдвое повысили цену на сжиженный газ с нового года. Его используют в стране практически у всех автомобилях. Для многих казахов это очень существенная статья семейного бюджета. Власти отдали вопросы ценообразованию в руки рынка, на котором властвует монополист, и цена резко выросла. Ее сразу вернули на уровень перед повышением, даже ниже предыдущей цены, но ситуации это уже не решило. Власти допустили ошибку – не провели информационной кампании, не подготовили население к изменениям, не объяснили, не поднимали цену поэтапно, не обеспечили шагов по снижению негативного эффекта для социально-пораженных слоев населения. Недовольство незаметно скопилось долгое время. На него налагалось много факторов. К примеру, высокий уровень коррупции среди чиновников и высшего руководства страны. Автор: Reuters Горящая милицейская машина во время акции протеста в Алматы, 5 января Во-вторых, семья фактического главы страны Назарбаева имеет значительный контроль над большой долей бизнеса в нефтегазовой сфере, через которую идет две трети прибыли страны. Семья Назарбаева имеет контроль над большой долей бизнеса в нефтегазовой сфере, через которую идет две трети прибыли страны В-третьих, сложилась ситуация "полтора-власти" – страной руководит Назарбаев за спиной президента Токаева, но ни за что не отвечает. При этом президент и правительство несут ответственность за социально-экономическую ситуацию, хотя не имеют полномочий, чтобы что-либо изменить. В-четвертых, 10 лет тому назад жестоко подавили протесты в Мангистауской области. В 2011 году акции работников государственной нефтегазовой компании на западе страны вылились в большие беспорядки в городе Жанаозене. 16 декабря протест был расстрелян. Погибли 15 человек, сотни ранили и арестовали. Акцию власти пытались замолчать, стереть с общественной памяти. Обида и недовольство кристаллизовалось годами. На этот раз протесты начались из того же города. Эта область на западе считается наиболее общественно-политически активной, там рождаются протесты. 10 лет назад жестоко подавили протесты в Мангистауской области. Акция протеста была расстреляна. Погибли 15 человек, сотни ранили и арестовали. Власти пытались замолчать, стереть из памяти. Обида за это кристаллизовалась годами И это далеко не все поводы для нарастания недовольства, которому некуда было выйти.

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А какие еще были веские факторы?

К примеру, на работу в нефтегазовом секторе государственные компании часто брали иностранных работников вместо местных. Потому что ими легче управлять, уволить, не будут выступать против. Это на фоне безработицы среди казахов. Два года назад власти перешли на плавающий курс тенге. Это нормально, с точки зрения рыночной экономики. Однако негативно повлияло на уровень жизни казахов, потому что власти не компенсировали потери из-за обесценивания национальной валюты для менее богатых слоев. Коррумпированность и переложение экономических проблем на плечи населения в течение лет создавали почву для накопления недовольства.События в Казахстане имеют значение для региона, стран Центральной Азии. Демократизация и успех будут способствовать подобным изменениям у соседей. И наоборот – провал казахов станет примером для других. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В самом крупном городе Казахстана продолжается зачистка: десятки жертв

Какие здесь самые большие шансы и риски?

Среди самых больших шансов, во-первых, освобождение от семьи Назарбаевых и возобновление диалога с населением. Во-вторых, есть перспектива политических реформ. Для этого требуется разрешение на возвращение в страну оппозиции после изгнания и гарантии безопасности для них. Также требуется разрешение на регистрацию и деятельность оппозиционных партий, оглашение даты досрочных парламентских выборов и допущение к ним оппозиции. Президент Токаев мог бы оставаться в должности до демократического избрания нового главы государства для обеспечения стабильности и управляемости переходного процесса. Среди самых больших рисков прежде всего вмешательство Москвы, навязывание Казахстану российского военного присутствия. Или еще хуже, захват северных территорий под надуманным предлогом якобы защиты русскоговорящего населения. Первый из этих двух сценариев начали реализовать – Токаев уже обратился в ОДКБ за помощью. Де факто – в Москву. Среди самых больших рисков – вмешательство Москвы, навязывание Казахстана российскому военному присутствию. Еще хуже – захват северных территорий под надуманным предлогом якобы защиты русскоговорящего населения Во-вторых, перехват протестной повестки дня сомнительными оппортунистскими теневыми фигурами или группами, для которых приоритетом является передел собственности и активов в свою пользу. Этот сценарий видели в Кыргызстане. Популизм при слабой демократии – не меньшее зло, чем авторитарная власть. Часто у нас есть и то, и другое в одном флаконе. Расстрел участников может привести к гражданской войне. Также есть риск, что если Токаев получит полный контроль над властью, и будет все больше подыгрывать Москве, отдавая Казахстан на откуп, в манере Лукашенко.Протестная волна также может вынести на гору популистов, потому что нет лидеров, способных возглавить процесс, перевести протесты в конструктивное русло. Нужен диалог, чтобы вернуть процесс в цивилизованное русло.Лучшим выходом для Казахстана был бы переход к определенному типу демократии с диалогом в правовом поле. Чтобы от имени недовольных могли выступать оппозиционные политики и предлагать в текущем режиме решение проблем этих групп населения. Чтобы ситуация не доходила до критической.

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Насколько возможно еще большее вмешательство Москвы?

Это один из самых больших рисков и опасностей. В Москве долгое время были недовольны внешней политикой Казахстана и хотели бы скорректировать ее на более выгодную для себя. Поэтому не исключаю попытки воспользоваться ситуацией или использовать ее в свою пользу. В Москве долгое время были недовольны внешней политикой Казахстана и хотели бы скорректировать ее на более выгодную для себя Назарбаев пытался маневрировать между интересами США, Китая и России и Турции в регионе. Поэтому Москва хотела бы посадить в стране кого-то более благосклонного к себе, чтобы исполнял прихоти Кремля. Есть риск того, что Москва может начать военную агрессию на севере Казахстана, используя условия ОДКБ или защиту прав русскоязычного населения. Если будет сильное противостояние, разбалансированность власти, русские войска или "зеленые человечки", могут оккупировать северные регионы, где много русскоязычных.

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Как сами казахи относятся к России?

Казахи настороженно относятся к России и не очень-то хотят ее видеть у себя. В последние годы усилилась казахизация страны, алфавит был переведен с кириллицы на латиницу, был введен повсюду в магазинах и в публичном пространстве казахский язык.



Сейчас трудно сказать, есть ли у какой-то части политиков у власти или оппозиции пророссийские взгляды, потому что публичная политика в стране только имитируется, а парламент – ручной. Но у сына Токаева есть бизнес в России. Может быть, он несколько пророссийский. То же самое можно говорить о части чиновников госаппарата и крупного бизнеса. Автор: Reuters Поврежденное помещение в здании мэрии Алматы Сам Назарбаев и элита Казахстана не хотели белорусского сценария "единого государства" с Россией и превращения в марионетку Москвы. Казахстан пытался сохранять многовекторность в своей внешней политике. С одной стороны, не раздражать Путина. Кроме того, наладить союз с Турцией, участвуя в организации тюркоязычных стран. Казахстан даже пытался создать союз с Турцией, развивая активное сотрудничество с ней в военной сфере. Это раздражает Москву. Казахстан старался сохранять многовекторность. С одной стороны, не раздражать Путина. С другой стороны, наладить союз с Турцией, участвуя в организации тюркоязычных стран. Казахстан пытался создать союз с Турцией, развивая сотрудничество с ней в военной сфере. Это раздражает Москву

Есть ли другие заинтересованные великие игроки, как Китай или США?

США активно ведут бизнес в нефтегазовой сфере. Американцы – самые крупные инвесторы в отрасли. Там много американских и британских компаний. Потому Америка имеет свои интересы. Штаты будут играть роль в возможных будущих событиях. Китай является крупнейшим экономическим партнером Казахстана, крупным инвестором, самым крупным торговым партнером. В то же время, есть напряжение между странами. Казахские власти приняли закон о запрете иностранцам, прежде всего, китайцам покупать или арендовать землю в Казахстане, но те обходят запреты, строят бизнес. Кроме этого, в Казахстане есть большая доля родственных казахам мусульман-уйгуров (народ тюркского происхождения, в отношении которого власти Китая ведут геноцид, чтобы их насильственно ассимилировать. – Gazeta.ua). Также в КНР живет много казахов у границ с Казахстаном, по которым Пекин тоже проводит жесткую ассимиляцию. В 1930-х, когда в Казахстане был голод, как и в Украине, многие казахи переселились туда и осели. В 1959-1960 годах они пережили голод в Китае.

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Насколько эти события могут быть важны для Украины?

При усилении влияния Москвы на казахское руководство для Украины может быть удар по ее деловым и торговым отношениям с Казахстаном. Из-за нестабильности могут возникнуть проблемы с доставкой товаров из Китая. Также при усилении влияния Москвы она может взять под контроль Казахстан и его нефтегазовые ресурсы, присоединить страну к своей политике шантажа Европы путем манипулирования поставок газа. Москва может взять под контроль Казахстан и его нефтегазовые ресурсы, присоединить страну к своей политике шантажа Европы путем манипулирования поставок газа С другой стороны, если начнется переход к демократии, это приведет к улучшению отношений с Украиной. Поскольку оппозиция, которая сейчас находится в изгнании, настроена прозападно. Демократизация Казахстана стала бы хорошим примером для подражания в странах Центральной Азии.