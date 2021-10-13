"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков

8 октября под стены Верховного суда пришли активисты Центра противодействия коррупции, Автомайдана и Фонда DEJURE. Представили альтернативный нагрудный знак "Судья Украины". На нем изобразили золотой автомобиль "Porsche" на куче наличных. Обрамляют это бутылки шампанского.

- Этот знак - с основными атрибутами судейской мафии, - объясняет председатель Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

Активисты собрались под Верховным судом именно в этот день, потому что на пленуме рассматривали вопрос об обращении в Конституционный суд. Чтобы он проверил - соответствует ли Конституции норма закона о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия. За - 129 судей, против - 15.

Автор: Фото: Центр противодействия коррупции Председатель Фонда DEJURE Михаил Жернаков (справа) с руководителем Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным под Верховным судом представляют альтернативный нагрудный знак "Судья Украины»

- Верховный суд открыл путь к уничтожению судебной реформы, - говорит в интервью Gazeta.ua Михаил Жернаков. - Фактически это означает, что судейская мафия через Верховный суд, в котором она неплохо представлена, пролоббировала свою конкретную цель: представление в Конституционный суд. Могли бы внести представители "Оппозиционного платформы - За жизнь", но это было бы "паливно". Потому что понятно, что это - враги, и даже этому Конституционному суду трудно принимать решения в таком деле. Тогда в медиа будет негативная картинка. Когда же это представление идет от Верховного суда, который некоторые считают "реформированным", создается впечатление большей легитимности - значит, можно отменять судебную реформу и признавать ее неконституционной. Фактически те, кто против реформы и хочет ее разрушить - своего добились.

Старые судьи останутся на должностях. Невинных будут бросать за решетку, коррупционеры будут гулять на свободе, Приватбанк вернут Коломойскому

Чего именно ждать?

- Очень вероятно, Конституционный суд признает неконституционными ключевые положения закона и судебной реформы не будет. Это означает, что не будет реформирован Высший совет правосудия - все старые судьи останутся на должностях, будут принимать те же решения: невинных бросать за решетку, коррупционеры будут гулять на свободе, Приватбанк вернут Коломойскому. Судьи будут еще больше чувствовать безнаказанность, им ничего не будет угрожать.

За три недели до этого представления президент Владимир Зеленский заявил: "Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждая незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе, лишить украинцев права на справедливость". Получается, что этого не будет?

- Можно провести параллель. В пятницу 8 октября Верховная Рада отложила на 9 месяцев обязанность подавать информацию о бенефециарних владельцах компаний. Возникла проблема для многих граждан, и в Верховной Раде быстро нашелся соответствующий законопроект. Его мгновенно проголосовали.

А когда речь идет о судебной реформе, имеем какие-то бесконечные встречи с послами G7. Каждые две недели собираются и уговаривают судебную власть начать реформироваться. Если президент не хочет дать заблокировать реформу, подает законопроект и выбрасывает оттуда тех, кто ее блокирует.

Когда надо посадить Стерненка или Антоненко - влияние на суд идет бешеное. Когда надо разблокировать реформу, то нас убеждают, что она независима

Не верю, что Зеленский не может повлиять на "очень независимую судейскую власть". Когда надо посадить Стерненко, Антоненко, а затем выпустить их из тюрьмы, когда это политически неудобно - влияние на суд идет бешеное. Когда же надо разблокировать реформу, то нас убеждают, что она независима и в нее нельзя вмешиваться.

Люди вокруг Зеленского - руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместители Андрей Смирнов и Олег Татаров - блокируют реформу. Но показывают миру: ребята, мы же все делаем, собираемся, выполняем рекомендации, а это судьи не хотят делегировать своих представителей в Этическую раду. Выглядит комично. Ответственность все равно на Зеленском - и перед международным сообществом, и перед гражданами.

Российская Федерация превратила в орудие судебную коррупцию

В чьих еще интересах саботаж судебной реформы?

- Судейской мафии и тех, кто пользуется ее услугами. Это олигархи и Российская Федерация, которая фактически превратила в орудие судебную коррупцию. Через суды уничтожает электронное декларирование и наши отношения с Западом, декоммунизация, реформы в армии, многие вещи, которые непосредственно касаются безопасности и обороны, европейского будущего Украины.

Политикам выгодные подконтрольные суды, а не те, которые могут признать виновными должностных лиц или удовлетворить иск против них.

Автор: Тарас Подолян Михаил Жернаков считает, что Окружной админсуд Киева не ликвидируют и держат как ручной: «Он не раз показал, что готов продать хоть мать родную, если это будет кому-то политически выгодно»

Что стоит за решением председателя Верховного суда Валентины Данишевской объявить об отставке сразу после представления в Конституционный суд?

- Отставка - очень жирный статус. Она сохраняет за тобой звание судьи, возможность участвовать в судейском самоуправлении - баллотироваться в Высшую квалификационную комиссию судей, Высший совет правосудия. Главное - сразу имеет 850 000 гривен денежной помощи и пожизненное содержание минимум в 150 000 гривен в месяц. Это немалая сумма, на которую Данишевская сейчас не имеет права без необходимых 20 лет стажа. Она претендует на эти деньги и ей нужно, чтобы именно эта Высший совет правосудия, в котором она член, удовлетворила этот статус. Очевидно, реформированный орган этого бы не сделал. Поэтому и надо отложить судебную реформу представлением в Конституционный суд. Судьи боятся за свои шкуры и держатся за должности и деньги. 150 тысяч гривен в месяц - за столько продали нашу возможность иметь в стране верховенство права и справедливый суд.

150 тысяч гривен в месяц пожизненно - за столько продали нашу возможность иметь в стране верховенство права и справедливый суд

Соединенные Штаты Америки еще раньше говорили об угрозе срыва судебной реформы в Украине. Как это скажется на дальнейшем сотрудничестве с международными партнерами?

- Они поняли давно: принять закон - это еще не запустить реформу. Все это мы проходили еще при Порошенко в 2019 году. Тогда приняли закон, а судебная мафия заблокировала. Очень "реформированный" Верховный суд вон сегодня что вытворяет.

Что именно вкладывают в понятие "реальной судебной реформы"?

- Для международных партнеров важный результат - изменения на практике. Мы же ставим галочки, приняв какой-то закон. Должно вырасти доверие к суду. Без этого можем забыть о траншах Международного валютного фонда или макрофинансовой помощи от Евросоюза. Потому что реформа Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей - это один из основных пунктов договоренностей с ними. Это точно нас не продвинет в отношениях с США и НАТО. Зеленский спрашивает Байдена: почему мы не в Альянсе? Так вот, в частности, и потому. Мы не можем сделать ключевое, что нам самим и нужно, а весь цивилизованный мир уговаривает, призывает. И дальше будем сидеть в коррупционном болоте. Будем буферной зоной со всеми вытекающими последствиями в плане экономики, войны, выживание государства.

К формированию Высшего антикоррупционного суда привлекали международных экспертов. Не прошел ни один судья, к которому были бы серьезные замечания

Что нужно сделать, чтобы мы имели честный и справедливый суд, который принимает решение не по звонку?

- Есть хороший пример формирования Высшего антикоррупционного суда, когда привлекали международных экспертов. Не прошел ни один судья, к которому были бы серьезные замечания. Добропорядочные люди с годами практики пришли и применяют те же стандарты здесь. Это хорошо работает.

Вот с таким привлечением международных экспертов надо перезагрузить два ключевых органа в судебной власти - Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия. Именно они ответственны за весь судейский корпус в Украине. Ответственные за то, кого нанимать на должность судьи, как проверять, увольнять, допускать дисциплинарные производства. Сейчас эти органы в угоду и под руководством Павла Вовка (председатель Окружного админсуда Киева. - Gazeta.ua) и других лидеров судебной мафии в Украине фактически кошмарят независимых судей. А нечестных оставляют на должностях. Хотя бы сделать нормальным Высший совет правосудия, то он потихоньку вычистил бы весь хлам из судебной власти.

Окружной админсуд может понадобиться власти, чтобы убить конкурс по выбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Чтобы ни одно расследование не было эффективным

Весной президент внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о ликвидации Окружного админсуда Киева. Почему до сих пор этот вопрос не в приоритете?

- Ответ знает только президент Зеленский. Окружной админсуд может понадобиться, чтобы убить или отсрочить конкурс по выбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Достаточно ее контролировать, чтобы ни одно расследование не было эффективным.

Окружной админсуд держат как ручной. Не раз показывал, что готов продать хоть мать родную, если это кому-то политически выгодно. Предложит свои услуги. Удобный, там сконцентрированы все решения по всей исполнительной власти. Может что хочешь учудить, по словам заместителя председателя этого суда Евгения Аблова, если об этом попросят. Все мы слышали это на пленках Вовка.

Это абсурд, когда в парламенте полгода лежит "неотложный" законопроект президента. "Слуги народа" провели десятки заседаний комитета и ни разу даже не заговорили о ликвидации Окружного админсуда Киева.

Что должно произойти, чтобы этот одиозный суд все таки ликвидировали?

- Все решит один звонок Зеленского или от его офиса к председателю парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрею Костину: запускайте в работу. Не верю, что полгода Банковая очень хочет ликвидировать суд, а Костин блокирует. Такого в команде президента нет.

По разным оценкам недоверие к судам на уровне 74-78 процентов. Как его вернуть?

- Только реформировав Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия. Перезагрузить эти органы.

Насколько зависимыми от власти сейчас судьи по сравнению с прошлой?

- Принципиально ничего не изменилось. Систему выстроил еще Андрей Портнов (в 2010 году стал заместителем главы Администрации президента, руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. - Gazeta.ua) за Януковича. Поувольнял сотни судей и показал, кто в доме хозяин и кого надо слушаться. Сделал это через Высший совет юстиции, который сейчас только изменил слово в названии на Высший совет правосудия.

После Революции достоинства уволили 0,6 процента судей

Еще с Советского Союза судьи не привыкли быть независимыми. Что говорила партия, прокуратура, то и делали. Не было эффективной люстрации или обновления судейского корпуса. Этот дух и сохранился. Усилился во времена Януковича. После Революции достоинства сколько бы пафосных речей не толкал Порошенко, сколько бы не принимали законов - ничего не изменилось. Уволили 0,6 процента судей в результате квалификационного оценивания.

Автор: Тарас Подолян Михаил Жернаков был судьей в Винницком окружном административном суде. Работал главным экспертом в Реанимационном пакете реформ. Был координатором в Общественном совете добропорядочности, которая помогала Высшей квалификационной комиссии судей устанавливать: кандидат на должность судьи соответствует или нет критериям этики и добропорядочности.

Какое сейчас влияние Портнова на судебную систему?

- После побега Януковича он скрывался. С Порошенко у него не было хороших отношений, тот мог применить ручной суд и следствие, чтобы ему создать проблемы. Как только Порошенко ушел с должности, Портнов приехал сюда. Не может занимать должности в связи с люстрации. Но неофициально пытается рулить судебной системой. Многие судьи его уважают, боятся или обязаны своими карьерами. Как заместитель главы Администрации президента Януковича он многих или завел на должности, или перевел на центральные суды. Они и благодарны Портнову, и остаются в парадигме, что все решается. Что руби бабло, ездь на золотом "Porshe", Портнов все обеспечит. Как только заработает судебная реформа, это все закончится.

Кто сейчас стоит за судьями от действующей власти?

- Официально - Андрей Смирнов. Занимает при Зеленском ту же должность, что когда то Портнов. Они имеют общую фотку на "Фейсбуке". Это политический стейтмент. Смирнов был адвокатом большого количества "регионалов", в частности Елены Лукаш, Сергея Ефремова.

Олег Татаров был адвокатом Портнова. Это антимайдановец. Рассказывал, что протестующие стреляли в затылок и нападали на "Беркут" (был заместителем начальника Главного следственного управления МВД, "рупором" милиции, - Gazeta.ua). Хорошо, что сейчас за него взялись хоть по коррупционному делу (подозреваемый по делу о завладении имуществом Национальной гвардии. -Gazeta.ua).

Каждый год у нас на юристов учат 105 тысяч. Это миллионы выпускников, людей со стажем. Недостатка кадров нет

Как обновить суды? Во власти говорят о нехватке кадров

- Ложь. В Высший антикоррупционный суд был конкурс 9 кандидатов на место. В Верховный суд - 8 кандидатов на место.

Ежегодно у нас на юристов учат 105 тысяч. Это миллионы выпускников, людей со стажем. Нехватки кадров нет. Им не дают стать судьями. Пропускают только тех, кто кум, брат, сват или занес деньги.

Сколько надо заплатить, чтобы стать судьей?

- В 2005-2007 годах было от 50 до 300 тысяч долларов. В зависимости от суда. В районный - минималочка, там не так сладко. Если какой-то суд типа Окружного административного Киева – 300 тысяч. Сейчас даже страшно представить, какие там суммы ходят. Стоит только посмотреть - с одной квартиры Вовка изъяли 5 миллионов долларов, почти миллион евро кэшем.

Недавно вы говорили: "Уже год судьи, которых по свидетельству секретаря СНБО, контролирует Россия, беспрепятственно и дальше сидят в Конституционном суде. И кроме судебной реформы, собираются убить Антикорсуд, люстрацию, рынок земли, мед реформу и еще много чего ".

- Все это сейчас находится на рассмотрении Конституционного суда. Там есть судьи, которые готовы голосовать за убийство каждой из этих реформ. По пленками Вовка "Следствие.Инфо" выпустило фильм о том, как организовали конституционный кризис в 2019 году, в частности Андрей Богдан, который был главой Офиса президента. Снесли тогдашнего председателя КС Шевчука, поставили Тупицкого. Еще до того среди судей были те, кто хотели отменить люстрацию, это было бы выгодно Портнову и целой когорте приспешников Януковича. Есть эпизодическое большинство, состоящее под определенные решения - как отмена е-декларирования.

Все те судьи попали в КС по политическим квотам. И это основная беда. С 2016 года в Конституции записали, что судей назначают по результатам открытого конкурса. На уровне закона этого нет. Записано, что по квоте парламента выдвигают кандидатов, затем комитет проводит конкурс. Очевидный бред. Это видно по недавнему назначению Виктора Кичуна судьей Конституционного суда. Какая независимость, когда он является ставленником представителя президента в КС господина Вениславского?

Парламент усиливает зависимость Конституционного суда, позволяя кандидатам быть народными депутатами

Венецианская комиссия говорит, что надо ввести настоящую процедуру конкурсного отбора. Процедуры нет год. "Группа Разумкова", созданная для преодоления этого конституционного кризиса, ничего не наработала. Единственный законопроект, который является и имеет шанс на принятие 4533 - там выбросили положения о настоящем конкурсе. Учли правку, которая позволяет действующим депутатам принимать участие в конкурсе и не сдавать мандат. Это делается под Ольгу Совгир, народного депутата от "Слуги народа". Парламент усиливает зависимость Конституционного суда, позволяя кандидатам быть народными депутатами.

Тупицкого и Касминина внутри Конституционного суда называют "москвичами"

Где видно российское влияние на Конституционный суд?

- 47 народных депутатов, большинство из которых с ОПЗЖ и от Коломойского, подали представление об отмене е-декларирования. 11 судей КС голосуют за это. Среди них Тупицкий и Касминин - назначены во времена Януковича и которых внутри суда называют "москвичами". Ориентируются на Россию. Есть такие, которые просто симпатизируют агрессору, кого банально покупают.

С пленок Вовка слышали, как он говорит: "Два суда уже принадлежат нам - Окружной административный и Конституционный". Он тоже стоял за сносом Шевчука и назначением Тупицкого. Является первым коллегой и соратником Портнова, который часть изгнания просидел в Кремле.

Какой сигнал дали бы обществу, если бы хоть один топ-чиновник или топ-судья сел за решетку?

- Пусть бы Вовка просто уволили, а не посадили. Это бы уже был сигнал что неотвратимость наказания существует. Закон хоть что-то значит. Его суд еженедельно принимает антиукраинские решения. Выгребли несколько центнеров наличности только с одной его квартиры. Дерзко не является в суд, рвет документы перед детективами НАБУ и говорит, что они никто. Игнорирует требования закона и продолжает быть судьей. А Высший совет правосудия единогласно отказывается даже временно отстранить от должности. Трудно представить высшую меру безнаказанности. У Вовка же пока все куплено и договорено.

С кем?

- Со всеми, кроме НАБУ, САП и Антикоррупционного суда. Генпрокурор Ирина Венедиктова его защищала. Вмешалось американское посольство. Через месяц после обнародования "пленок Вовка" появилась ему подозрение. Венедиктова месяц ее не подписывала. Высший совет правосудия единогласно защищает его от дисциплинарных производств и увольнения.

Как разорвать этот круг?

- Вся система понимает: только накажут одного, все рухнет. Судьи говорят: так все же такие. Так покажите, что не все. Посадите хоть пятерых из вас, по кому уже все давно известно. Хоть выступите. Есть единицы судей, которые откровенно говорят о судебной системе. И за это получают на орехи от нее же. Имею в виду Виктора Фомина, Ларису Гольник, Сергея Бондаренко - немногих, кто поступает как настоящий судья.

Кто кроме Волка должен нести ответственность?

- Богдан Львов - заместитель председателя Верховного суда, который сейчас претендует на пост председателя. Только когда баллотировался в ВС, имел коллекцию часов по 20-50 тысяч долларов каждый. И не мог объяснить, откуда они взялись. Есть решение еще предыдущего ВС, что он вмешивался в автоматизированную систему распределения дел. Было несколько уголовных производств. А он до сих пор в должности. Данишевская его привела и рекомендовала назначить заместителем.

Чтобы перезагрузить систему, нужно полгода. Пока наберем судей, их назначат и начнут рассматривать дела - это два-три года

Сколько времени нужно для запуска судебной реформы? Президент говорит о трех годах.

- Чтобы перезагрузить - полгода. Пока наберем судей, их назначат и начнут рассматривать дела - это два-три года. Ничто по сравнению с 30 годами, которые колупаемся с этой судебной системой. Мы бедная страна Европы из-за того, что наши суды помогают нашим олигархам воровать миллиардами.

Зеленский войдет в историю, если даст запустить судебную реформу. Только этого будет достаточно, чтобы страна выстрелила. Это сделать не так легко. Сопротивление идет сумасшедшее. Надо действительно иметь большую политическую волю. Все рычаги есть.

Опыт каких стран могли бы позаимствовать?

- Украинский. Есть прекрасный кейс с Антикоррупционным судом. Смотрели на Боснию, Албанию, другие страны, которые имеют подобные проблемы и бэкграунд. Но мы уже имеем достаточно собственного опыта, чтобы понимать, что работает. А работает привлечения международных экспертов, общественности.

Что делать - очевидно, все прописано в законе. Главное - не дать его завалить. Пока очень похоже на сценарий 2019 года, когда так и произошло. Но сейчас за нами наблюдает весь цивилизованный мир. Пропетлять не получится. Это полностью ответственность Зеленского. Порошенко проиграл выборы и потому, что не обеспечил людям обещанную справедливость. Команду Зеленского может ожидать то же.

Порошенко проиграл выборы потому, что не обеспечил обещанную справедливость. Команду Зеленского может ожидать то же

Дожать смогут только международные эксперты?

- Ответственность прежде всего перед украинскими гражданами. Нам нужна реформа. Если смотреть только на то, что у нас в кошельке, ничего не будет. Наша бедность -через плохие суды и еще хуже государственный аппарат.