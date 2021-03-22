НАБУ открыло дело против главы Верховного суда Данишевской

Против Данишевской НАБУ открыло дело. Фото: Укринформ

Национальное антикоррупционное Бюро открыло уголовное производство против главы Верховного суда Валентины Данишевской. Об этом говорится в ответе на запрос "Украинских новостей".

Производство открыли по факту ряда возможных правонарушений Данишевской. В бюро не уточняют, по каким статьям Уголовного кодекса завели дело.

"НАБУ выполнило указанное в запросе постановление Высшего антикоррупционного суда и внесло соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

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Валентина Данишевская по специальности юрист. Карьеру начинала в Арбитражном суде Запорожской области в 1992 году. 30 ноября 2017-го ее избрали председателем Верховного суда Украины. В 2020 году по версии журнала "Фокус" вошла в топ-100 самых влиятельных женщин Украины.