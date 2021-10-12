Председатель ВС Данишевская заявила о массовом оттоке судей

Судьи "устали от перипетий", сказала Данишевская. Фото: pixabay.com

Из-за опасений, что Высший совет правосудия остановит свою работу, в судебной системе начался отток кадров.

Об этом заявила председатель Верховного суда Валентина Данишевская в интервью "Інтерфакс-Україна".

"Только от опасности того, что ВРП остановит свою работу, начался отток кадров. Судебной системе не хватало более 2 тысяч судей, а теперь эта цифра растет. В начале сентября увольнялись в отставку до 30 судей в неделю", - рассказала она.

По словам Данишевской, прежде всего идут в отставку судьи, которые приближаются к достижению предельного возраста пребывания в должности.

"Потому что они рискуют не получить отставку, если ВРП перестанет работать", - объяснила.

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Также заявила, что идут судьи, которые "устали от этих перипетий".

"Отсутствие достаточного количества судей, постоянно растущее количество дел, огульная критика со стороны власти, СМИ и общественности - причины, по которым судьи оставляют судебную систему", - сказала Данишевская.

8 октября председатель Данишевская заявила, что уходит в отставку. После увольнения председатель ВС получит содержание 150 тыс. грн в месяц, плюс 850 тыс. грн разово, заявлял председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Пленум ВС решил обратиться в Конституционный суд с представлением о конституционности отдельных положений закона в части реформы Высшего совета правосудия.