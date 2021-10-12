Председатель ВС Данишевская заявила о массовом оттоке судей

 
Ексклюзивы
1/5
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 783
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 3888
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 783
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1224
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1278
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2988
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 5742
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 918
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1998
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 675
Фото
Все фото
4
7
4
4
6
Стартовал саммит Украина-ЕС
Стартовал саммит Украина-ЕС
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и &quot;слуги&quot; выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
&quot;Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента&quot;: что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
&quot;Мецгер out&quot; - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Видео
Все видео
Разумков заявил, что его отставка состоялась с нарушением регламента
Разумков заявил, что его отставка состоялась с нарушением регламента
"Слуга народа" Клочко убегал от журналистов - его назвали лжецом
"Слуга народа" Клочко убегал от журналистов - его назвали лжецом
В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым. Не обошлось без скандала
В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым. Не обошлось без скандала
Порошенко обвинил офис Зеленского в организации "проплаченных протестов" у своего дома
Порошенко обвинил офис Зеленского в организации "проплаченных протестов" у своего дома
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1260
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 558
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 927
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1035
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2178
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
11 октября 2021
Просмотров: 414
Не псуйте настрою
– Найди атошника й атошницю, які могли б прийти до третьокласників перед 14 жовтня, – просить знайома Наталя. Тиждень свариться з ...
вторник, 12 октября 2021 11:33

Председатель ВС Данишевская заявила о массовом оттоке судей

  Комментировать
Председатель ВС Данишевская заявила о массовом оттоке судей
Судьи "устали от перипетий", сказала Данишевская. Фото: pixabay.com

Из-за опасений, что Высший совет правосудия остановит свою работу, в судебной системе начался отток кадров.

Об этом заявила председатель Верховного суда Валентина Данишевская в интервью "Інтерфакс-Україна".

"Только от опасности того, что ВРП остановит свою работу, начался отток кадров. Судебной системе не хватало более 2 тысяч судей, а теперь эта цифра растет. В начале сентября увольнялись в отставку до 30 судей в неделю", - рассказала она.

По словам Данишевской, прежде всего идут в отставку судьи, которые приближаются к достижению предельного возраста пребывания в должности.

"Потому что они рискуют не получить отставку, если ВРП перестанет работать", - объяснила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Послы G7 снова пришли в ОП. Говорят о волоките с судебной реформой

Также заявила, что идут судьи, которые "устали от этих перипетий".

"Отсутствие достаточного количества судей, постоянно растущее количество дел, огульная критика со стороны власти, СМИ и общественности - причины, по которым судьи оставляют судебную систему", - сказала Данишевская.

8 октября председатель Данишевская заявила, что уходит в отставку. После увольнения председатель ВС получит содержание 150 тыс. грн в месяц, плюс 850 тыс. грн разово, заявлял председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Пленум ВС решил обратиться в Конституционный суд с представлением о конституционности отдельных положений закона в части реформы Высшего совета правосудия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Председатель ВС Данишевская заявила о массовом оттоке судей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

На Ку-клукс-клан сделали облаву

Террористы атаковали Бали: 202 человека погибли

Свадьба принца и принцессы положила начало самому большому пивному фестивалю

После 21 дня в открытом океане экспедиция Колумба открыла Америку

Самое читаемое
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
 Просмотров: 7038
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут 1 Просмотров: 6147
Монохром, френч и анимализм: 7 идей с трендовым цветом маникюра
Монохром, френч и анимализм: 7 идей с трендовым цветом маникюра
7
 Просмотров: 6039
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
10
 Просмотров: 5895
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 4538
Политика
Стартовал саммит Украина-ЕС
Стартовал саммит Украина-ЕС
4
 Просмотров: 306
Арестович сравнил Зеленского с "жертвой", которая должна идти на второй срок
Арестович сравнил Зеленского с "жертвой", которая должна идти на второй срок Просмотров: 288
Разумков заявил, что его отставка состоялась с нарушением регламента
Разумков заявил, что его отставка состоялась с нарушением регламента
 1 Просмотров: 306
Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе
Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе 1 Просмотров: 1773
Украина очень близка к ЕС - Боррель
Украина очень близка к ЕС - Боррель Просмотров: 261
Больше всего комментируют
8
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
5
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
4
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
3
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
1
Динамовец забил дебютный гол за сборную Польши
Голосов: 8565
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть