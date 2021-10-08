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пятница, 08 октября 2021 13:10

Председатель Верховного суда уходит в отставку

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Председатель Верховного суда уходит в отставку
Валентину Данишевскую избрали председателем ВС в конце 2017 года. Фото: @supremecourt.ua

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская уходит в отставку.

Об этом этом она объявила во время выступления на пленуме в пятницу, сообщает "Укрінформ"

Она предложила созвать на 22 октября пленум ВС, на котором рассмотреть вопрос избрания нового председателя.

"Значит, можем искать в наших рядах следующего председателя Верховного суда", - сказала она.

Валентину Данишевскую избрали председателем ВС в конце 2017 после того, как после реформы сформировали новый состав суда.

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Председатель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что Данишевская "заваливает" судебную реформу, чтобы получить пенсию.

"Венецианская комиссия считает судебную реформу конституционной, более того, ее председатель призвал как можно скорее ее воплотить.

Но голове ВС Валентине Данишевской и ко на это наплевать. В носу она имела Венецийку, когда речь идет о 150 тыс. грн в месяц ее пожизненного содержания.

Решение о предоставлении такого содержания принимает Высший совет правосудия - тот, который реформа призвана очистить.

Поэтому только эта зашкваренная ВРП (которой плевать на закон), подарит Данишевской 150 тыс. грн в месяц (+ 850 тыс. грн разово), в благодарность за сегодняшнее решение Пленума ВС", - пишет Шабунин в Telegram

По словам председателя ЦПК, Данишевская не имеет права на пожизненное содержание судьи.

"Предписания статьи 137 Закона "О судоустройстве и статусе судей" определяют стаж, который включается в стаж, дающий право на отставку, при этом для отставки необходимо иметь 20 лет судейского стажа.

Стаж судьи Данишевской, который включается в стаж, дающий право на отставку по состоянию на день достижения 65 лет составит 17 13 + 4) лет", - пишет Шабунин.

8 октября Пленум Верховного суда принял решение обратиться в Конституционный суд с представлением о конституционности отдельных положений закона в части реформы Высшего совета правосудия.

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Дата
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