Верховный суд поставил под сомнение судебную реформу Зеленского

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская поднимает руку за решение. Фото: Facebook.com/mzhernakov

Пленум Верховного суда принял решение обратиться в Конституционный суд Украины с представлением о конституционности отдельных положений закона в части реформы Высшего совета правосудия.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КС, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгыря.

"Указанными положениями предусматривается создание Совета по этике по проверке добродетели членов ВРП.

"За" - 129, "Против" - 15", - написала депутат в Telegram.

"Верховный суд обратился в КСУ о "неконституционности" судебной реформы Зеленского, чем открыл путь к ее уничтожению. За - 129, против - 15. В том числе за председатель ВС Данишевская.

Это истинное соотношение нормальных судей и судебной мафии в "новом и реформированном" ВС.

Попутно поздравляем Валентину Данишевскую с высокой пенсией ", - заявил в Facebook председатель правления Фонда DEJURE, юрист Михаил Жернаков.

Дополняется.