Судебная реформа: послы G7 заявили о разочаровании

Послы G7 наблюдают за судебной реформой в Украине с беспокойством и разочарованием.
Об этом сообщает страница послов в Twitter.
"Послы G7 наблюдают за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они разочарованно обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет ВРП после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов.
Предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы. Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВРП", - заявили.
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Послы также обеспокоены законопроектом о совершенствовании деятельности Конституционного суда.
"Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - сообщили они.
Судебную реформу назвали важнейшим приоритетом для G7 "как имеющую решающее значение для успеха всех реформ в Украине и выполнения требований народа Украины".
"Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства", - сказано в заявлении.
13 сентября Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике. После этого Офис президента встретился с послами стран G7 и ЕС.
13 июля Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов ВРП и деятельности дисциплинарных инспекторов.
Предусмотрено создание Совета по этике, который будет проверять членов и кандидатов в ВРП. Она должна состоять из трех представителей судей и трех международных экспертов.
Президент Владимир Зеленский подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа.
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