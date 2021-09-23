Судебная реформа: послы G7 заявили о разочаровании

Послы разочарованы работой Совета судей. Фото: pixabay.com

Послы G7 наблюдают за судебной реформой в Украине с беспокойством и разочарованием.

Об этом сообщает страница послов в Twitter.

"Послы G7 наблюдают за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они разочарованно обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет ВРП после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов.

Предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы. Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВРП", - заявили.

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Послы также обеспокоены законопроектом о совершенствовании деятельности Конституционного суда.

"Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - сообщили они.

Судебную реформу назвали важнейшим приоритетом для G7 "как имеющую решающее значение для успеха всех реформ в Украине и выполнения требований народа Украины".

"Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства", - сказано в заявлении.

13 сентября Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике. После этого Офис президента встретился с послами стран G7 и ЕС. 13 июля Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов ВРП и деятельности дисциплинарных инспекторов. Предусмотрено создание Совета по этике, который будет проверять членов и кандидатов в ВРП. Она должна состоять из трех представителей судей и трех международных экспертов. Президент Владимир Зеленский подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа.