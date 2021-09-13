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понедельник, 13 сентября 2021 12:59

Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - юрист

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Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - юрист
Выполнение закона, который инициировал сам Зеленский, заблокировали. Фото: Reuters

Совет судей на заседании в понедельник заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике. Об этом в комментарии Gazeta.ua сообщил председатель правления Фонда DEJURE, юрист Михаил Жернаков.

"Судебная мафия руками Совета судей заблокировала создание Совета по этике - это главный орган, который должны были создать в соответствии с принятым законом авторства президента Зеленского. Который должен помочь очистить Высший совет правосудия", - рассказал юрист.

Этический совет должен состоять наполовину из международных экспертов, остальные - представителей судейского корпуса, по словам эксперта.

"Сейчас за представителей в Совете по этике проголосовали лишь четверо или пятеро членов Совета судей из 26. Тайным голосованием.

Не поддержали ни одну кандидатуру. Это означает, что создание Совета по этике заблокировали и реформа ВРП не произойдет. Если старая ВРП будет выбирать новую Высшую квалификационную комиссию судей, то можно представить, какой ее состав выйдет ", - сказал Жернаков.

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Политическую ответственность будет нести президент Владимир Зеленский, считает юрист.

"Как автор закона, руководитель политической силы, которая за него голосовала", - говорит Жернаков. Также, по его словам, ответственность за блокирование реформы несет председатель Совета судей Богдан Монич.

13 июля 2021 года Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВРП.

Предусмотрено создание Совета по этике, который будет проверять членов и кандидатов в ВРП. Она должна состоять из трех представителей судей и трех международных экспертов.

Президент Зеленский подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа.

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