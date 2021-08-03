Судебная реформа: Зеленский подписал ключевые законы

Законы вернули с подписью президента 3 августа. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал законы о реформировании Высшей квалификационной комиссии судей №3711-д, который Верховная Рада после вето приняла повторно с поправками от президента, и №5068 - о реформировании Высшего совета правосудия. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Оба проекта вернули с подписью президента 3 августа. Их называют ключевыми для судебной реформы.

13 июля Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВРП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновникам запретили ездить в зону ООС

В середине июня послы стран "Большой семерки" и ЕС обращались к Зеленскому с персональным письмом, в котором убеждали его в необходимости внесения изменений в законопроекты по реформированию ВРП и ВККС. После первого принятия Зеленский наложил вето на законопроект о ВККС из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов и вернул его со своими предложениями.