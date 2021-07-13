Судебная реформа: Рада поддержала законопроект после вето Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 306
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Просмотров: 675
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 5013
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 387
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 882
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 612
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 6093
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 4051
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 243
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 693
Фото
Все фото
3
3
8
11
14
&quot;Дружбу&quot; с россиянами разбили за час
"Дружбу" с россиянами разбили за час
ОПЗЖ установила камень о &quot;братстве&quot; с россиянами
ОПЗЖ установила камень о "братстве" с россиянами
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Видео
Все видео
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
"Слуги" Арахамия и Корниенко нахваливают китайских коммунистов: видео
"Слуги" Арахамия и Корниенко нахваливают китайских коммунистов: видео
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
"Схемы" рассказали, как Венгрия годами наращивает влияние в Украине
"Схемы" рассказали, как Венгрия годами наращивает влияние в Украине
Интервью
1/5
"Собаки ездят в метро и автобусах" - украинская писательница рассказала о жизни в Лондоне
"Собаки ездят в метро и автобусах" - украинская писательница рассказала о жизни в Лондоне
Просмотров: 36
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
2 Просмотров: 855
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 990
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1476
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 630
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
10 Просмотров: 1467
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
вторник, 13 июля 2021 11:28

Судебная реформа: Рада поддержала законопроект после вето Зеленского

  Комментировать
Судебная реформа: Рада поддержала законопроект после вето Зеленского
По законопроект проголосовали 305 народных депутатов. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Верховная Рада поддержала с предложениями президента Владимира Зеленского законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. За это во вторник проголосовали 305 народных депутатов.

ВККС будет считаться полномочным при условии назначения в ее состав не менее 11 из 16 членов. По меньшей мере шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке, пишет ZN.UA.

Предусматривается, чтобы полномочия председателя Высшего совета правосудия мог осуществлять и исполняющий обязанности главы ВРП.

Конкурсная комиссия может привлекать помощников, переводчиков. Финансирование их деятельности могут осуществлять с привлечением международной технической помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Участники смертельных ДТП и взяточники - каким судьям украинцы оплачивают пенсии в сотни тысяч гривен

29 июня Верховная Рада после рассмотрения более 500 поправок приняла законопроект о возобновлении работы ВККС. Нардепы поддержали поправку, что голоса международных экспертов будут иметь решающее значение при избрании кандидатов в члены ВККС.

8 июля президент Зеленский ветировал законопроект. Это сделал, потому что депутаты приняли конкурирующие между собой поправки.

Ранее Зеленский заявлял о "срочном лечении" судов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Судебная реформа: Рада поддержала законопроект после вето Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июля

На концерте собирали деньги для голодающих

"Убийцы мавры" садистски насиловали перед тем, как убивать жертв

Самое читаемое
Пересчитают все пенсии - кто получит больше
Пересчитают все пенсии - кто получит больше Просмотров: 17406
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
5
 2 Просмотров: 12519
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
 Просмотров: 6660
&quot;Среди нас стоят и 14-летние&quot; - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
5
 1 Просмотров: 5022
&quot;Новая почта&quot; испортила дорогостоящую посылку
"Новая почта" испортила дорогостоящую посылку
7
 1 Просмотров: 4851
Политика
"Наш герб - Тризуб" - сетью распространяется инициатива против законопроекта Зеленского
"Наш герб - Тризуб" - сетью распространяется инициатива против законопроекта Зеленского 1 Просмотров: 549
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
 Просмотров: 279
Украина приблизилась к Великобритании по количеству партий
Украина приблизилась к Великобритании по количеству партий Просмотров: 243
Зеленский подробно расскажет о встрече с Меркель
Зеленский подробно расскажет о встрече с Меркель 1 Просмотров: 189
Меркель поддержала "формулу Штайнмайера" для украинского законодательства
Меркель поддержала "формулу Штайнмайера" для украинского законодательства Просмотров: 378
Больше всего комментируют
38
"Это позор Зеленского" - Порошенко о суде над боевым генералом Павловским
10
Росія вмерла
3
"Не ври" - Грибаускайте дала рецепт украинским президентам
3
Бывшего заместителя министра обороны отправили в СИЗО
2
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Голосов: 7688
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть