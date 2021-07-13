Судебная реформа: Рада поддержала законопроект после вето Зеленского

По законопроект проголосовали 305 народных депутатов. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Верховная Рада поддержала с предложениями президента Владимира Зеленского законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. За это во вторник проголосовали 305 народных депутатов.

ВККС будет считаться полномочным при условии назначения в ее состав не менее 11 из 16 членов. По меньшей мере шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке, пишет ZN.UA.

Предусматривается, чтобы полномочия председателя Высшего совета правосудия мог осуществлять и исполняющий обязанности главы ВРП.

Конкурсная комиссия может привлекать помощников, переводчиков. Финансирование их деятельности могут осуществлять с привлечением международной технической помощи.

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29 июня Верховная Рада после рассмотрения более 500 поправок приняла законопроект о возобновлении работы ВККС. Нардепы поддержали поправку, что голоса международных экспертов будут иметь решающее значение при избрании кандидатов в члены ВККС. 8 июля президент Зеленский ветировал законопроект. Это сделал, потому что депутаты приняли конкурирующие между собой поправки. Ранее Зеленский заявлял о "срочном лечении" судов.