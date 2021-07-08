Судебная реформа: Зеленский ветировал закон

Зеленский ветировал закон на 10 день после его принятия. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Президент вернул документ в парламент с предложениями.

29 июня Верховная Рада после рассмотрения более 500 поправок приняла законопроект.

Документ предусматривает создание комиссии для отбора 16 новых членов ВККС.

Нардепы поддержали поправку, что голоса международных экспертов будут иметь решающее значение при избрании кандидатов в члены ВККС.

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После вето президента законопроект направили на рассмотрение Комитета по вопросам правовой политики.

В марте президент заявлял о "срочном лечении" судов. В апреле внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".