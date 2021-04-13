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вторник, 13 апреля 2021 13:53

Зеленский предлагает ликвидировать возглавляемый одиозным Вовком ОАСК

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Зеленский предлагает ликвидировать возглавляемый одиозным Вовком ОАСК
Доверие к ОАСК потеряно, сообщает сайт президента. Фото: @OACK.640

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". Об этом сообщил сайт главы государства в понедельник.

"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суд, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости.

Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован.

Воспринимайте это как сигнал любому суду, который предал уважение к закону", - заявил Зеленский.

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В соответствии со статьей 125 Конституции, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент после консультаций с Высшим советом правосудия, сообщает президентский сайт.

ОАСК имел достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, - справедливость, беспристрастность и честность. Доверие к Окружному административному суду города Киева потеряна, также сказано.

Сообщается о полной очистке судебной системы, которая потеряла доверие граждан Украины.

Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями. В частности, отстранением в позапрошлом году и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, отменой решения о национализации Приватбанка. Он позволил въезд российскому актеру Федору Добронравову, который поддержал оккупацию Россией Крыма. Отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов на Степана Бандеры и Романа Шухевича.

В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров председателя ОАСК Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах.

Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей.

Председателя ОАСК не смогли привезти в Высший антикоррупционный суд.

Брата Вовка Юрия Зонтова подозревают во взяточничестве. 6 апреля его и еще одного адвоката задержали детективы НАБУ на получении $100 тыс. для последующей передачи судьям ОАСК. У родственника председателя суда правоохранители обнаружили более $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтів, 230 тыс. грн і 100 шекелей наличными.

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