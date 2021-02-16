Вовка опять не смогли привести в Антикоррупционный суд

Детективы НАБУ не смогли найти Вовка. Фото: "5 канал"

Судью ОАСК Павла Вовка не смогли привести в Антикоррупционный суд.

Детективы НАБУ выехали по всем известным адресам возможного пребывания Вовка. Судью не нашли. В ОАСК его тоже не было. Там заявили, что судья в отпуске, сообщает "Центр противодействия коррупции".

Прокурор САП Олег Макар подал ходатайство о новом повторном принудительном приводе Вовка. Адвокат возражал против этого. Следственный судья позволил повторный принудительный привод.

Следующее заседание назначено на 18 февраля в 11:00.

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"Все происходит именно, так только потому, что Вовка прикрывают Высший совет правосудия, который отказался отстранить его от должности и вообще вышел за пределы своих полномочий, оценивая обоснованность подозрения и генпрокурор Ирина Венедиктова, которая игнорирует НАБУ и не направляет в ВСП представление о задержании Вовка и других подозреваемых судей ОАСК", - заявили в ЦПК.

В сентябре НАБУ опубликовало записи разговоров Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах. В июле Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей.