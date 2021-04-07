У родственника Вовка нашли миллионы долларов наличными - эпические фото

Фото: @nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро выявило большие объемы наличности у посредников, которых разоблачили "на горячем" при получении взятки для последующей ее передачи судьям Окружного административного суда города Киева. Фото бюро опубликовало во вторник.

"Двух адвокатов-посредников, которые НАБУ и САП разоблачили "на горячем", задержали.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника.

Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн дол. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей", - говорится в сообщении.

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"В ходе расследования дела о взятке для судьи Павла Вовка, переданной через брата, НАБУ и САП обнаружили целый клад", - написал в Telegram бывший народный депутат Сергей Лещенко.

Вчера СМИ сообщали, что НАБУ задержало брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка во время получения $100 тыс. В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров председателя ОАСК Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах. Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей. Председателя ОАСК не смогли привезти в Высший антикоррупционный суд.