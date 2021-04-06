Брата одиозного судьи Вовка задержали при получении $100 тыс. - СМИ

Деньги якобы предназначались для самого судьи Вовка. Фото: pixabay.com

Национальное антикоррупционное бюро задержало брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка во время получения $100 тыс.

Задержанный Юрий Зонтов является адвокатом, пишет "Бабель" со ссылкой на источник в антикоррупционных органах. Сейчас в здании суда проходят обыски, ведутся следственные действия.

По предварительной версии, деньги якобы предназначались для самого судьи Вовка.

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В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей.