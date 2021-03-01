После митинга под ОП Зеленский заявил о "срочном лечении" судов

Систему должны заполнить профессиональные, порядочные судьи, заявил Зеленский. Фото: Getty Images

Судебная система в Украине нуждается в "срочном лечении". Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия" в понедельник.

"Сегодня "болезни" судебной системы, которые ослабляют организм Украины, можно разделить на 2 группы.

Первая - это насущные проблемы, требующие сроки лечения. Это нехватка новых судей и как следствие - чрезмерные нагрузки на систему и проблемы с доступом к правосудию.

Из-за отсутствия почти трети судей, граждане вынуждены месяцами, а иногда и годами ожидать рассмотрение своего дела. В этом контексте важно восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей. А также - усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия. Работа этих двух органов требует существенного усовершенствования", - заявил Зеленский.

Президент сказал о "высоком качестве".

"Систему должны заполнить профессиональные, порядочные судьи. Которые смогут изменить устойчивое, к сожалению негативное отношение людей к этой профессии. И восстановить доверие украинцев к судебной ветви власти", - заявил Зеленский.

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Второй проблемой судов Зеленский назвал "недостаток независимых и добропорядочных судей".

"Это хронические болезни, которые существующие годами и требуют глубинных изменений. В частности изменений законодательных", - сказал президент.

Зеленский заявил, что для прозрачности судов "действенным шагом могут стать IT-решения".

"Мы обязательно сделаем суд в смартфоне. Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн. Что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию", - заявил глава государства.

Также Зеленский заявил о 2 законопроектах о суде присяжных. "Что дадут старт его работе", - сказал он.

"Другой наболевший вопрос - реформа Конституционного суда. К сожалению, этот орган из-за некоторых судей стал синонимом недоверия. Сегодня речь уже идет не о его восстановлении, а о фактически построение этого доверия с нуля. Формат, в котором должен работать Конституционный суд - это прозрачный отбор судей. Это добродетель, этика, четкие процедуры и порядок принятия решений", - заявил Зеленский.

Президент пообещал "успешную судебную реформу". "Чтобы в Украине наконец работали только честные, независимые, справедливые суды. Суды, где определяющей будет буква закона, а не цифра в конверте. Это решение мы воплотим в жизнь".

27 февраля под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненку - справедливость всем". Протестующие требовали в частности честных судов. Общественность требовала от президента Зеленского судебной реформы и отставки с должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой. 23 февраля общественного деятеля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.