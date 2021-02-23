Стерненку дали 7 лет тюрьмы

Общественного активиста Сергея Стерненка приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Фото: 048.ua

Общественного активиста, экс-руководителя одесского "Правого сектора" 25-летнего Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества.

Такое решение вынес Приморский райсуд Одессы сегодня, 23 февраля.

2015 года к Сергею домой пришла милиция. Провели обыск. Во время обыска он добровольно выдал им пневматический пистолет, коллекционный нож и стартовый пистолет. Основанием для обыска стало заявление против него от Сергея Щербича - члена партии одесского мэра "Доверяй делам", в то время он был депутатом Коминтерновского районного совета.

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После обыска Сергея Стерненка задержали. Вручили подозрение в похищении Щербича с целью завладения его денежными средствами в сумме 300 грн. А также в приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

2018-го на Стерненка совершили 3 покушения. Во время последнего, 24 мая, погиб нападавший Иван Кузнецов. Полиция расследовала его гибель как умышленное убийство. 11 июня в прошлом году Стерненку вручили подозрение. Он утверждает, что защищался. Ему грозит 15 лет тюрьмы.