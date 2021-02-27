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суббота, 27 февраля 2021 13:23

Протестующие объявили требование Зеленскому и пришли к Венедиктовой (обновлено)
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Фото: Telegram STERNENKO

Участники акции в поддержку общественного деятеля Сергея Стерненка пришли к Офису генерального прокурора, который возглавляет Ирина Венедиктова.

"Мы требуем, чтобы президент перешел к выполнению своих предвыборных обещаний. А именно - реформировал судебную систему. Господин президент, у вас есть ровно неделя.

А у нас есть ровно неделя до съезда судей 9 числа. И мы будем там и проследим за этим сборищем", - заявил один из протестующих в микрофон предварительно у входа к Офису президента.

Также митингующие заявили, что "руками Венедиктовой дело (Стерненка. - Gazeta.ua) ускоряется".

"Благодаря ее давлению на следствие в отношении Сергея оказывается политическая расправа.

Поэтому сейчас сформируем колонну и вместе сходим к ней в генеральную прокуратуру", - сказали на протесте.

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Венедиктову назвали "ящерицой". "Сколько мы будем терпеть эту российскую агентку во главе органа, который призван обеспечивать правосудие в государстве. Венедиктова - чума", - заявили.

"Украина - превыше всего", - воскликнули участники акции.

Колонна прошла по улице Грушевского к улице Резницкая, где Офис генпрокурора. Протестующих сопровождал автомобиль, из которого громко играла музыка.

"Отставка" - скандировали митингующие под прокуратурой.

27 февраля у Офиса президента собрались тысячи людей в поддержку заключенного Сергея Стерненка. Акция началась в 12.00. Полиция на выставила кордон перед ОП, как это было в прошлый вторник.

23 февраля Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.

Вечером того же дня под ОП состоялась акция протеста, в которой приняли участие несколько тысяч граждан.

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