Возле Офиса президента массовая акция в поддержку Стерненка. Начались столкновения и задержания (фото)

У ОП устроили акцию в поддержку Стерненка. Фото: Фокус

В Киеве возле Офиса президента проходит акция протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого сегодня приговорили к 7 годам заключения.

Возле ОП собралось несколько тысяч решительно настроенных активистов. Демонстранты требуют освободить Стерненко.

Полиция пытается оттеснить активистов. Уже известно пре первые столкновения и пострадавших среди силовиков.

Активисты выкрикивают "Позор! Аваков - черт! Зелю - геть! Свободу - Стерненко" и призывают забрасывать полицейских брусчаткой. Также известно, что у силовиков бросили файер.

В свою очередь правоохранители усиливают меры безопасности у ОП. В частности для обеспечения общественной безопасности и правопорядка были привлечены представители структурных подразделений полиции Киева, в том числе взрывотехники и работники полиции диалога.

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23 февраля в Приморском районном суде Одессы рассматривалось дело о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича 2015 года. Суд признал Стерненка виновным и вынес ему приговор в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.