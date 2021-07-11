Судебная реформа: почему Зеленский ветировал закон

Президент Зеленский вернул законопроект в парламент в минувший четверг. Фото: president.gov.ua

Народные депутаты в законопроекте о восстановлении работы Высшей квалификационной комиссии судей приняли конкурирующие между собой поправки. Поэтому президент Владимир Зеленский ветировал закон. Об этом в эфире телеканала "Дом" сказал представитель президента в Конституционном суде, нардеп Федор Вениславский, пишет "Укрінформ"

"В одном варианте, который был именно компромиссным, и устраивал и международных партнеров и нашел поддержку в зале, было предусмотрено, что решение принимается большинством.

Большинство - это четыре человека, из которых по крайней мере два должны быть международными экспертами.

А вторая правка, которая также была проголосована, предусматривала, что решение принимается большинством, при условии, что в этом большинстве есть двое представителей международных экспертных организаций и два представителя Совета судей", - сказал депутат от "Слуги народа".

Второй вариант мог быть предметом злоупотреблений, поскольку представители Совета судей могли бы заблокировать любое решение, по словам Вениславского.

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"В финальном варианте останется правка, при которой решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов ВККС. При условии, что в этом большинстве есть минимум два представителя международных организаций", - сообщил представитель президента.

Одновременное принятие поправок, которые противоречат друг другу, - не единственная причина вето.

Среди других предложений президента - предоставление исполняющему обязанности председателя Высшего совета правосудия расширенных полномочий в случае отсутствия председателя, обеспечение полноценной деятельности международных экспертов в составе конкурсной комиссии.

29 июня Верховная Рада после рассмотрения более 500 поправок приняла законопроект о возобновлении работы ВККС. 8 июля президент Зеленский ветировал законопроект. Ранее Зеленский заявлял о "срочном лечении" судов.