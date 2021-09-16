Судебная реформа: послы G7 и ЕС приехали в Офис президента

Участники встречи говорили об угрозах судебной реформе. Фото: president.gov.ua

В Офисе президента состоялась встреча с участием послов стран G7 и ЕС по поддержке судебной реформы. Об этом сообщил сайт президента в четверг.

Речь шла о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и порядке избрания членов Высшего совета правосудия.

Участники обсудили вопросы формирования первого состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на должности членов ВККС и первый состав Совета по этике, который будет проверять на добродетель кандидатов в члены ВРП.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что позициу президента Владимира Зеленского можно сформулировать фразой: "ни шагу назад в судебной реформе".

А председатель Совета судей Богдан Монич сказал, что они "настроены выполнить закон, и мы это сделаем". Продолжат работу над делегированием кандидатов в Совет по этике.

В ОП пообещали "как можно быстрее делегирование" представителей в Совет по этике.

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Участники встречи согласовали совместное заявление.

"Обеспокоенные тем, что Совет судей Украины не осуществил в течение тридцати дней исчерпывающие меры для надлежащей реализации требований Закона в части делегирования кандидатов из числа судей или судей в отставке в состав Совета по этике, чем отложил его формирование на неопределенное время", - говорится в тексте.

"Никогда не воспринимают любые попытки поставить под угрозу имплементацию жизненно важной для Украины реформы, направленной на укрепление верховенства права, повышение уровня доверия общества к органам судебной власти, привлечение иностранных инвестиций и приближение евроатлантического будущего Украины", - также говорится в заявлении.

13 сентября 2021 года Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике. 13 июля Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов ВРП и деятельности дисциплинарных инспекторов. Предусмотрено создание Совета по этике, который будет проверять членов и кандидатов в ВРП. Она должна состоять из трех представителей судей и трех международных экспертов. Президент Владимир Зеленский подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа.