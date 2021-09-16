Судебная реформа: послы G7 и ЕС приехали в Офис президента

В Офисе президента состоялась встреча с участием послов стран G7 и ЕС по поддержке судебной реформы. Об этом сообщил сайт президента в четверг.
Речь шла о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и порядке избрания членов Высшего совета правосудия.
Участники обсудили вопросы формирования первого состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на должности членов ВККС и первый состав Совета по этике, который будет проверять на добродетель кандидатов в члены ВРП.
Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что позициу президента Владимира Зеленского можно сформулировать фразой: "ни шагу назад в судебной реформе".
А председатель Совета судей Богдан Монич сказал, что они "настроены выполнить закон, и мы это сделаем". Продолжат работу над делегированием кандидатов в Совет по этике.
В ОП пообещали "как можно быстрее делегирование" представителей в Совет по этике.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Завтра снова будут срывать судебную реформу - Шабунин
Участники встречи согласовали совместное заявление.
"Обеспокоенные тем, что Совет судей Украины не осуществил в течение тридцати дней исчерпывающие меры для надлежащей реализации требований Закона в части делегирования кандидатов из числа судей или судей в отставке в состав Совета по этике, чем отложил его формирование на неопределенное время", - говорится в тексте.
"Никогда не воспринимают любые попытки поставить под угрозу имплементацию жизненно важной для Украины реформы, направленной на укрепление верховенства права, повышение уровня доверия общества к органам судебной власти, привлечение иностранных инвестиций и приближение евроатлантического будущего Украины", - также говорится в заявлении.
13 сентября 2021 года Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике.
13 июля Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов ВРП и деятельности дисциплинарных инспекторов.
Предусмотрено создание Совета по этике, который будет проверять членов и кандидатов в ВРП. Она должна состоять из трех представителей судей и трех международных экспертов.
Президент Владимир Зеленский подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа.
Комментарии