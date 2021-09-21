Судебную реформу оттянули еще на месяц - активист

Без реформы правосудия непонятно, какой пристойный рейтинг будет иметь президент Зеленский, отметил активист. Фото: Reuters

Совет судей решил, что документы в Совет по этике будут принимать до 22 октября. Об этом сообщил председатель правления Фонда DEJURE, юрист Михаил Жернаков в Facebook.

"Сегодня Совет судей единогласно решил отсрочить реформу Высшего совета правосудия еще на месяц. Решили, что документы в Совет по этике будут принимать до 22 октября", - написал он.

У Совета судей был месяц, чтобы назначить хотя бы одного судью из 5 тыс. имеющихся есть в Украине (Совет по этике считается полномочным с момента назначения четырех членов), "но не сделал для этого ничего".

"Или издеваются Зеленский с Офисом (прежде всего его председатель Ермак), используя Монича (председатель Совета судей Богдан Монич. - Gazeta.ua) как инструмент - это не принципиально. Напомню - именно Ермак, по словам председателя ВС Данишевской, тоже был не прочь изменить закон", - заявил юрист.

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Реформу могут "свалить", отметил Жернаков.

"То же и с планами Зеленского баллотироваться на второй срок. Без обещанной реформы правосудия я не понимаю, какими трюками и видеороликами возможно еще 2,5 года держать хоть более-менее приличный рейтинг. Уже 54% людей против того, чтобы он снова выдвигался", - написал юрист.

13 сентября Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике. После этого Офис президента встретился с послами стран G7 и ЕС. 13 июля Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов ВРП и деятельности дисциплинарных инспекторов. Предусмотрено создание Совета по этике, который будет проверять членов и кандидатов в ВРП. Она должна состоять из трех представителей судей и трех международных экспертов. Президент Владимир Зеленский подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа.